《日入而息》外匯基金投資收入歷來次高，港確診兩宗武漢肺炎個案

《今天重點》﹡去年外匯基金投資收入２４７２億，為歷來第二高；金管局表示現時外匯基

金支付予財政儲備的分帳安排做法穩妥；余偉文稱今年環境並不容易，難以

預料外匯基金表現；目前判斷武漢肺炎對市場影響仍言之尚早

﹡衛生署指兩宗高度懷疑個案確診感染新型冠狀病毒；黃加慶稱三名密切接觸

者被隔離，研擴申報範圍至高鐵；呈報準則不可濫，擔心對醫療系統造成影

響

﹡港鐵（０００６６）即時停售所有往來武漢高鐵車票；國泰港龍明起暫停往

來武漢航班，直至２月２９日止

﹡澳門確診第２宗武漢肺炎病例，患者為６６歲武漢男；澳門第二宗確診患者

情況穩定，４名家人被隔離；澳門旅遊局取消所有農曆新年慶祝活動；澳門

傍晚起限購口罩，居民每１０日只可買１０個；賀一誠稱珠澳出入境實施管

制，任何人發燒皆不得離境



《即日市況》﹡全國確診肺炎宗數漸增，港股瀉４３１點收２７９０９險守牛熊線



《深滬股市》﹡武漢封城惹恐慌，滬指暴挫２﹒８％，豬年累升１４％



《美元匯價》﹡歐央行不再強調續寬鬆，歐元獲強支持；歐元最新報１﹒１０９３╱９５，

日圓最新報１０９﹒５６╱５９



《公司資訊》﹡蔡少綿獲委任為港鐵（０００６６）事務總監，３月２日起生效

﹡ＫＦＭ金德（０３８１６）出售旗下製造業公司權益抵銷債項

﹡中生製藥（０１１７７）發行７﹒５億歐元零息債券，換股價溢價

５７﹒５％

﹡中國中石（０１１９１）主席劉杰山及行政總裁崔磊辭任

﹡民生教育（０１５６９）終止合作舉辦河北工業大學城市學院

﹡安捷利（０１６３８）持股公司斥５﹒５億美元購電路板印刷公司

﹡康希諾生物（０６１８５）向上交所建議Ａ股發行已獲受理

﹡匯豐宣布將會向每位香港員工派發５００元電子利是

﹡新豐泰（０１７７１）附屬４Ｓ店建築工程涉４５９３萬元人民幣

﹡維亞生物（０１８７３）發１﹒８億美元可轉換債券，年息２﹒５厘

﹡蒙焦煤企（００９７５）第四季開採原煤按年跌１１％

﹡日清食品（０１４７５）組合營公司，內地銷售日本食品飲料

﹡阿里巴巴（０９９８８）股東Ａｌｔａｂａ悉售持股，套現近８６億元



《國企紅籌》﹡五礦資源（０１２０８）去年度鋅總產量增１４％至２５﹒３５萬噸

﹡中國電力（０２３８０）去年總售電量按年增近１８％

﹡中國黃金（０２０９９）年度黃金產量約２１﹒３萬盎司，較年度指引增逾

１％

﹡中交建（０１８００）旗下公司與中交地產作開發用地

﹡金茂酒店（０６１３９）大股東中化集團與中國化工籌劃戰略性重組

﹡越秀交通基建（０１０５２）去年累計路費收入按年升２９％



《神州民企》﹡茂業國際（００８４８）附屬擬參與內蒙東河商業綜合體開發項目

﹡騰訊（００７００）南非大股東變相減持，套現１２９億元

﹡大生農業（０１１０３）經調解後需向原告支付１﹒２９億元人民幣連利息

﹡東江環保（００８９５）確認售附屬公司的資產淨值及調整股權轉讓額

﹡泛亞環保（００５５６）棄購網上優惠充值服務商５１％股權

﹡復星醫藥（０２１９６）獲美國ＦＤＡ批准旗下藥品開展臨床測試

﹡聖牧（０１４３２）向蒙牛（０２３１９）售附屬乳製品公司餘下股權

﹡瑞金礦業（００２４６）出售兩家全資附屬公司全部股本權益，涉１００萬

元人民幣



《中國要聞》﹡習近平與馬克龍通電，冀早日達成高水平中歐投資協定

﹡人行縮量續做２４０５億ＴＭＬＦ，利率意外持平；首宗ＴＭＬＦ今日到期

，專家料人行續作並下調利率；切實做好春節前後支付清算現金供應等金融

服務

﹡哈薩克發現石油品質有問題，暫停向中國出口

﹡ＭＳＣＩ促請業界將ＥＳＧ因素納入投資評估決策中

﹡孟晚舟案加拿大續審，控方指關鍵在於詐騙行為

﹡科創板今迎首家尚未盈利公司掛牌上市

﹡海關總署修正表示上月美元計出口按年升７﹒９％高初值

﹡中紀委撤銷中國紀檢監察報社，成立新聞傳播中心

﹡易綱稱加快推動金融領域重大法律法規制定工作

﹡銀保監表示力爭２０２５年商業健康保險規模超２萬億

﹡去年上交所ＥＴＦ期權合約累計成交面值１７﹒９萬億

﹡能源局表示本年度新建光伏項目補貼預算總額１５億元人民幣



《其他消息》﹡年初二旺角集會上訴遭駁回，委員會憂威脅公眾安全

﹡許智峯私人刑事檢控西灣河開槍交通警意圖謀殺

﹡金管局表示現時外匯基金支付予財政儲備的分帳安排做法穩妥；余偉文稱今

年環境並不容易，難以預料外匯基金表現

﹡去年外匯基金投資收入２４７２億，為歷來第二高

﹡劉思廷獲委任為佛教醫院聖母醫院及東華三院黃大仙醫院行政總監

﹡本港全球清廉指數排名降至第１６位，中國大陸升至第８０位

﹡深股通額度全日流走４３億元，外資淨流出創逾三年高；滬股通額度全日流

走５１億，陸股通淨流出１１７﹒６億

﹡仲量聯行表示中環寫字樓上月空置率３﹒６％，近５年高



《達沃斯論壇》﹡平保表示「扶貧保」累計提供４﹒９億產業扶貧貸款

﹡林鄭月娥稱將持續向公眾交代新型冠狀病毒情況

﹡邱騰華與政商界領袖會面重申香港制度優勢未有動搖

﹡阿里巴巴張勇稱平台經濟核心在於為他人創造價值

﹡港交所李小加稱中概股沒理由不回來上市



《武漢肺炎》﹡多個無武漢旅行史病例確診，官方修訂第三版診療方案

﹡多間美國機構正研發病毒疫苗，最快３個月後人體試驗

﹡一名接觸高度懷疑病人的威院醫護人員接受隔離；前線醫護反映人手不足，

促醫管局啟動緊急應變級別

﹡上海開往湖北省際班車全部停班、省際包車全部停運

﹡湖北省高速、京港澳高速部分入口封閉

﹡工信部表示六項措施保障疫情防控需求

﹡王廣發透露受感染或因未戴防護眼鏡，相信疫情終可控

﹡北京取消原定年初一舉辦的龍潭、地壇廟會；北京新增４例新型肺炎病例，

兩名武漢女子赴京就診

﹡本港第二宗高度懷疑個案，男病人曾入住沙田帝逸酒店

﹡吉林確認首宗輸入性病例，福建新增３宗確診個案

﹡何栢良稱港府對武漢抵港航班的防疫措施不足

﹡防控新肺炎：逾４６００萬個口罩將發往全國重災區

﹡東航取消今日部分武漢航班，郵輪公司允武漢客退款

﹡武漢封城旅客市民急離開，市民表示說不恐慌不害怕是假

﹡武漢通報封城後交通措施，公交、客運組建應急車隊

﹡武漢發燒女子吃藥降溫抵法國，中國使館稱已聯繫事主

﹡肺炎疫情大爆發，各國提升旅遊警示加強邊境檢疫

﹡國家衛健委表示醫療機構應儲備充足的防護物資包括眼罩

﹡國泰港龍明起暫停往來武漢航班，直至２月２９日止

﹡港九藥房總商會表示大半藥房口罩斷貨，長假後始能補貨

﹡港鐵（０００６６）即時停售所有往來武漢高鐵車票

﹡賀一誠稱珠澳出入境實施管制，任何人發燒皆不得離境

﹡黃加慶稱三名密切接觸者被隔離，研擴申報範圍至高鐵；呈報準則不可濫，

擔心對醫療系統造成影響

﹡新型肺炎感染規模或沙士十倍，港大管軼表示這次我怕了

﹡廣州疾控向來穗湖北武漢人士發公開信：不適盡快就診

﹡廣東新增１２宗確診病例，多市失守深圳最多病例

﹡澳門旅遊局取消所有農曆新年慶祝活動

﹡澳門傍晚起限購口罩，居民每１０日只可買１０個

﹡澳門確診第２宗武漢肺炎病例，患者為６６歲武漢男；澳門第二宗確診患者

情況穩定，４名家人被隔離

﹡上海市場監管局表示禁止大量囤積防疫商品

﹡疑肺炎患者求診，希瑪（０３３０９）已通知衛生署及為診所消毒

﹡黃大仙祠明晚９時起開放上頭炷香，如有調整再行公布；黃大仙明晚起實施

人流安全管理措施及特別交通安排

﹡醫管局表示過去一日接收３５宗需呈報個案

﹡外交部表示望世衛根據事實對疫情作出公正合理判斷

﹡金管局表示目前判斷武漢肺炎對市場影響仍言之尚早

﹡保誠推出針對新型冠狀病毒的額外保障及措施

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