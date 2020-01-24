《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９１６０．０９ 跌 ２６．１８點╱０．０９％
標普５００ ３３２５．５４ 升 ３．７９點╱０．１１％
納斯達克 ９４０２．４８ 升 １８．７１點╱０．２０％
倫敦富時１００ ７５０７．６７ 跌 ６４．２５點╱０．８５％
法蘭克福ＤＡＸ １３３８８．４２ 跌 １２７．３３點╱０．９４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９７１．７９ 跌 ３９．１９點╱０．６５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５６，歐元兌美元１．１０５４
24/01/2020 07:46
《日出而作》世衛暫不列新型肺炎為全球公衞緊急事件，道指僅微跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９１６０．０９ 跌 ２６．１８點╱０．０９％
標普５００ ３３２５．５４ 升 ３．７９點╱０．１１％
納斯達克 ９４０２．４８ 升 １８．７１點╱０．２０％
倫敦富時１００ ７５０７．６７ 跌 ６４．２５點╱０．８５％
法蘭克福ＤＡＸ １３３８８．４２ 跌 １２７．３３點╱０．９４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９７１．７９ 跌 ３９．１９點╱０．６５％
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