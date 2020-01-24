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24/01/2020 07:46

《日出而作》世衛暫不列新型肺炎為全球公衞緊急事件，道指僅微跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９１６０．０９　跌　　２６．１８點╱０．０９％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３２５．５４　升　　　３．７９點╱０．１１％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９４０２．４８　升　　１８．７１點╱０．２０％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５０７．６７　跌　　６４．２５點╱０．８５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３３８８．４２　跌　１２７．３３點╱０．９４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９７１．７９　跌　　３９．１９點╱０．６５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５６，歐元兌美元１．１０５４

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