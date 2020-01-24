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即市新聞

24/01/2020 13:39

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２４日專訊》上市公司每當派息、送紅股或權證等，以至供股集資等，為紀
錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素
，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　五龍電動車（００７２９）股份二供一、培力控股（０１４９８）股份二供一，中國再生醫
學（０８１５８）股份一供二均於下周三（２９日），股份今日分別升０﹒５％報０﹒２０３元
，漲２﹒１３％報０﹒９６元，以及走高３﹒８５％報０﹒２７元。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
五龍電動車（００７２９）二供一，　　　２９╱１　　　３１╱１－６╱２　　　　５╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
培力控股（０１４９８）　二供一，　　　２９╱１　　　３１╱１－６╱２　　　　３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價８０仙
中國再生醫學
　　　　（０８１５８）　一供二，　　　２９╱１　　　３１╱１－５╱２　　　１３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
國泰君安國際
　　　　（０１７８８）　三供一，　　　３０╱１　　　　３╱２－７╱２　　　　４╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價１﹒４５元
五菱汽車（００３０５）　二供一，　　　　４╱２　　　６╱２－１２╱２　　　　９╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
安悅國際（０８２４５）　十合一　　　　　６╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
安悅國際（０８２４５）　合併後二供一，　７╱２　　　１１╱２－１７╱２　　１２╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價１０仙
中富資源（００２７４）　二十合一　　　１１╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
蒙古能源（００２７６）　十合一　　　　１１╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
合一投資（００９１３）　十合一　　　　１２╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
旭光高新材料（００６７）四十合一　　　１７╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
領智金融（０８１６３）　一供四，　　　１９╱２　　　２１╱２－２７╱２　　２４╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價１１仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金沙中國有限公司（０１９２８）　　第二次中期息９９仙　　　　　　　　　　　　３╱２　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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