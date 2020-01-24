【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２４日專訊》上市公司每當派息、送紅股或權證等，以至供股集資等，為紀

錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素

，股價因而波幅加大，投資應加以留意。

五龍電動車（００７２９）股份二供一、培力控股（０１４９８）股份二供一，中國再生醫

學（０８１５８）股份一供二均於下周三（２９日），股份今日分別升０﹒５％報０﹒２０３元

，漲２﹒１３％報０﹒９６元，以及走高３﹒８５％報０﹒２７元。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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五龍電動車（００７２９）二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ５╱３

供股價２０仙

培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３

供股價８０仙

中國再生醫學

（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３

供股價２０仙

國泰君安國際

（０１７８８） 三供一， ３０╱１ ３╱２－７╱２ ４╱３

供股價１﹒４５元

五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３

供股價２０仙

安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３

供股價１０仙

中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －

蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －

合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －

旭光高新材料（００６７）四十合一 １７╱２ － －

領智金融（０８１６３） 一供四， １９╱２ ２１╱２－２７╱２ ２４╱３

供股價１１仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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金沙中國有限公司（０１９２８） 第二次中期息９９仙 ３╱２

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