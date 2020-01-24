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24/01/2020 13:19

【企業盈警】味千（００５３８）料全年純利減少五成至七成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》味千（００５３８）公布，集團預期截至２０１９年１２月
３１日止年度錄得的純利較２０１８年同期錄得的純利約５﹒６５億元（人民幣．下同）減少約
５０％至７０％。純利減少主要是由於應用對於２０１９年１月１日起的財政年度生效的香港財
務報告準則第１６號「租賃」對費用的影響；豬肉價格在２０１９年內相比於２０１８年上漲；
以及截至２０１８年１２月３１日止年度就投資錄得的一次性收益。
　　公司預計３月底前刊發業績。（ｆｚ）

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