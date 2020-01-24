《專家之言－麥嘉嘉》農曆新年後港股走勢，視乎病毒本地擴散情況

《專家之言》內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，武漢封城機場關閉。投資者風險胃納下

降，新經濟股領跌。回顧２００３年沙士，恆指由２００２年１２月３日高位１０２４６點，跌

至２００３年４月２５日低位８３３１點，回吐近１８﹒７％。目前香港並非武漢新型肺炎的重

災區，農曆新年後恆指走勢要視乎新型冠狀病毒於本地擴散情況。預期航空旅遊、酒店、濠賭、

保險、零售等疫症敏感股份短期仍會受壓。



＊肺炎疫症敏感股短期仍然受壓＊



中美首階段貿易協議在１月１７日於美國白宮正式簽署，並於簽署３０日後生效，雙方同時

確認已立即就第二階段貿易協議展開磋商。按首階段協議，中國承諾未來兩年額外增加採購價值

２０００億美元美國貨品及服務。由於早已消化中美簽署貿協這一利好因素，環球市場未對事件

有太大反應。除此之外，美國總統特朗普表示，在次階段協議完成前，美國繼續保留現有對中國

商品的關稅。況且，今次首階段協議容許任何一方在爭議下選擇退出協議，意味協議的執行仍有

待觀察。

另一方面，最新公布的經濟數據反映全球經濟活動正在回暖，美國Ｍａｒｋｉｔ製造業

ＰＭＩ逐步回升，財新中國製造業ＰＭＩ連續五個月企穩５０以上，德國製造業ＰＭＩ亦於去年

９月見底反彈。另中國工業增加值及固定資產投資亦見連續兩個月回升。環球經濟看似正在復甦

，而市場對全球貿易局勢憂慮緩解，資金將傾向流入風險資產。



＊經濟似復甦資金流入風險資產＊



美國聯儲局於去年１０月份宣布，將以每月６００億美元的規模購買國庫券，預期此措施將

至少會持續至今年第２季為止。由於環球寬鬆貨幣政策、經濟活動回暖及投資氣氛改善下，風險

資產於１月份表現理想。恆指在低估值支持下，１月上旬跑贏其他主要股市表現。債券市場方面

，受地緣政治不穩因素推動，資金普遍流入債市，令債券投資錄得不錯的回報。由於刺激性貨幣

及財政政策，加上經濟活動回暖，預料普遍企業違約風險仍然相對低，令亞洲區債券重新吸引投

資者目光。事實上，亞洲高收益債１月份跑贏其他類別債券，反映市場開始重新關注亞洲債相對

吸引的估值。值得留意，金價於１月份曾升至逾六年半高位，反映市場仍然保留一定程度的避險

意識，同時亦為應對寬鬆政策下的通脹威脅。因此，我們認為風險控制仍然不容忽視。

地緣緊張局勢續困擾投資市場。雖然１月初美伊爆發軍事衝突後隨即便緩和，但我們認為地

緣風險如美國與北韓的關係仍有趨緊張的機會。另一方面，各國之間的衝突不限於軍事上的對峙

，更涉及科技層面。尤其是中美之間在５Ｇ建設上的競爭繼續成為今年必須留意的風險。美國除

不斷遊說盟國排除使用華為設備外，更進一步加強美國向華為供貨的限制，疑降低出口予華為產

品的美國組件含量要求至１０％，範圍亦擴大至非敏感科技產品。



＊配置資產應保留債券平衡組合＊



我們相信以上因素將繼續影響未來投資市場。因此，在配置風險資產同時，我們仍然保留債

券配置以平衡組合風險。寬鬆貨幣政策加上企業盈利改善將繼續支持風險資產包括股票向上。展

望２月，中國爆發的新型疾病或對中國經濟造成一定程度影響，巿場將聚焦中國全國兩會後新一

輪刺激政策推出。我們建議選擇個別上升動力較佳的板塊，包括科技及醫藥。另外，亞洲債券，

尤其是高收益債券，在估值相對吸引支持下繼續納入組合配置。至於投資級別債券及政府債由於

估值已上調，因此我們維持中性看法。《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持

牌人，無持有上述股票。）

