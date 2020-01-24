【企業盈警】津上機床（０１６５１）料首三季溢利減少約五成

《經濟通通訊社２４日專訊》津上機床（０１６５１）預期截至２０１９年１２月３１日止

九個月的公司擁有人應佔溢利將較去年同期減少５０％左右，且跟截至２０１９年３月３１日止

財政年度的公司擁有人應佔溢利比較，不排除截至２０２０年３月３１日止財政年度的公司擁有

人應佔溢利有受同等程度影響的可能性。

財務表現的轉差主要由於多項宏觀經濟不確定因素，包括中美貿易爭端，導致集團生產的數

控高精密機床需求量減少所致。（ｆｚ）

