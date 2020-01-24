內地擴大封城，恒指高開２６點報２７９３５點，國指跌６點

《經濟通通訊社２４日專訊》內地疫情擴散情況嚴重，繼武漢封城後，今日再傳出消息指武

漢附近周圍七個城市都宣布封城，情況令人關注。亞洲股市今早表現靠穩，日經指數微升７點，

首爾指數跌２１點，而內地股市因新春假期關係休市，港股方面今早輕微高開２６點，中資消費

品股繼續回吐，旺旺（００１５１）低開２﹒１５％為最差表現之藍籌，恆安國際

（０１０４４）同樣低開１﹒８８％，而賭股表現全線偏軟。恆生指數開報２７９３５點，升

２６點或升０﹒０９％，主板成交１６﹒２８億元。國企指數報１０９４６點，跌６點或跌

０﹒０６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒５１％，報５８﹒６５元；港交所

（００３８８）升０﹒２２％，報２７０元；騰訊控股（００７００）升０﹒３６％，報３８７

元；中移動（００９４１）升１﹒６９％，報６９﹒１５元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒９１％，報８３﹒５５元。



恆指升跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆隆地產（００１０１） １８﹒００元 升１﹒６９％

中國移動（００９４１） ６９﹒１５元 升１﹒６９％

中生製藥（０１１７７） １１﹒７０元 升１﹒２１％

恆生銀行（０００１１） １６８﹒００元 升１﹒１４％

申洲國際（０２３１３） １１１﹒７０元 升０﹒９９％



中國旺旺（００１５１） ６﹒８０元 跌２﹒１６％

恆安國際（０１０４４） ６０﹒０５元 跌１﹒８８％

銀河娛樂（０００２７） ５５﹒００元 跌１﹒０８％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５８元 跌１﹒０６％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒４５元 跌０﹒９７％

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（ｕｌ）

