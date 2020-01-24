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即市新聞

24/01/2020 09:22

內地擴大封城，恒指高開２６點報２７９３５點，國指跌６點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地疫情擴散情況嚴重，繼武漢封城後，今日再傳出消息指武
漢附近周圍七個城市都宣布封城，情況令人關注。亞洲股市今早表現靠穩，日經指數微升７點，
首爾指數跌２１點，而內地股市因新春假期關係休市，港股方面今早輕微高開２６點，中資消費
品股繼續回吐，旺旺（００１５１）低開２﹒１５％為最差表現之藍籌，恆安國際
（０１０４４）同樣低開１﹒８８％，而賭股表現全線偏軟。恆生指數開報２７９３５點，升
２６點或升０﹒０９％，主板成交１６﹒２８億元。國企指數報１０９４６點，跌６點或跌
０﹒０６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒５１％，報５８﹒６５元；港交所
（００３８８）升０﹒２２％，報２７０元；騰訊控股（００７００）升０﹒３６％，報３８７
元；中移動（００９４１）升１﹒６９％，報６９﹒１５元；友邦保險（０１２９９）升
０﹒９１％，報８３﹒５５元。

　　恆指升跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆隆地產（００１０１）　　１８﹒００元　　　升１﹒６９％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒１５元　　　升１﹒６９％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒７０元　　　升１﹒２１％
　　恆生銀行（０００１１）　１６８﹒００元　　　升１﹒１４％
　　申洲國際（０２３１３）　１１１﹒７０元　　　升０﹒９９％

　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒８０元　　　跌２﹒１６％
　　恆安國際（０１０４４）　　６０﹒０５元　　　跌１﹒８８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５５﹒００元　　　跌１﹒０８％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒５８元　　　跌１﹒０６％
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒４５元　　　跌０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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