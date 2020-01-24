【華為風波】美商務部長羅斯：快將出台對華為供應商的最新限制

《經濟通通訊社２４日專訊》美國商務部長羅斯在沃斯世界經濟論壇上接受採訪時表示，美

國即將出台更多限制，針對華為的美國供應商。

他又強調，美國的最終目標不是切斷華為與所有美國供應商的關係，而是保護國家安全，又

指中美第一階段貿易談判中，沒有討論對華為的限制，而下一步討論尚未啟動，亦沒有打算在第

二階段討論這個問題。

而據知情人士指，商務部正考慮一項針對產品直接供應的限制，可能在數周內完成，將適用

於在美國設計，但完全在海外生產的產品。（ａｌ）

