【送豬迎鼠】港股豬年走勢波動全年收跌４０點，鼠年正月仍需整固



《經濟通通訊社記者李皆穎、徐曉瑩２４日報道》豬年港股走勢動盪，受中美貿易戰及本地

政治影響，港股呈現先升後回格局，上半年港股更一度反彈並衝破三萬大關，但下半年走勢反覆

向下更跌穿２５０００。直到２０２０年１月１５日中美簽訂首階段貿易協議，才令港數逐步回

升，但近日受武漢肺災疫症蔓延影響，指數再度大幅回吐，最終整個豬年輕微下跌。



＊豬年上半段風光明媚，５月份遇轉捩點＊



２０１９年２月８日為豬年首個交易日，港股似乎出師不利，收低４３點未能開門紅，但往

後數個月港股卻有好表現。雖然２月及３月內地經濟經濟數據都遜預期，但無礙港股反彈，４月

受惠於中美數據好轉，港股突破三萬點關口，高見３０２８０，惟月結未能企穩關口，但仍能連

升四個月。直到５月份，美國總統特朗普指，由於與中國的談慢進程緩慢，因此威脅向中國

２０００億美元商品所徵收的關稅提高至２５％，中方亦立即作出反擊，對６００億美元加徵商

品關稅的商品的稅率提高至２５％，消息令港股反覆下挫，５月６日港股單日急跌８７１點，情

況令人關注。



＊下半年多事之秋，農曆新年前才有好轉＊



下半年港股走勢反覆，早於６月起本港社會開始有大型示威活動，對「逃犯條例修訂」表示

抗議，特首林鄭月娥最初只是「暫緩」條例修訂，政治紛爭延續，８月份港股低見２４８９９。

局勢持續惡化，林鄭其後才正式「撤回」條例修訂。１０月份政府宣布《禁蒙面法》先通過後設

審議，投資者擔心政局惡化。另一方面，美國國會通國《香港人權與民主法案》，令貿易戰存在

隱憂。然而，１２月份傳出中美將會達成首階段貿易協議，消息隨即刺激港股整月急升１８４３

點，直到２０２０年１月１５日，中美落實首階段貿易協議的簽署，港股直奔二萬九關。

本以為可以安穩過年之際，但內地新品種冠狀病毒在武漢爆發，有全面擴散跡象，香港、深

圳、北京等出現確診個案，而東南亞各國亦出現懷疑個案，消息引發港股急挫並失守二萬八，有

關於春節消費及出外旅行概念股份全面回吐。２０２０年１月截至新春假期前，整月恆指跌

２４０點或０﹒８５％。

整個豬年，港股在２４８９９至３０２８０之間上落，收報２７９４９點，跌４０點或

０﹒１４％。國指整個豬年在９７３１至１１８８１點波動，收報１０９７６點，跌６０點或

０﹒５５％。



＊武漢肺炎疫情，先試２５０天線支持力＊



對於鼠年正月表現，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，雖然中美完成首階段貿易

協議，但美國並沒有進一步取消部分中國商品關稅，令內地依然面對經濟增速的壓力。他指，中

國經濟正經歷轉型，例如為了不依賴出口，藉著消費升級令其經濟增速較平穩，因此料未來經濟

增長會維持在近６％的幅度。他表示，恆指２月偏向整固格局為主，因為早前累積升幅已不少，

所以有一定的整固空間，上升速度亦會減慢。因此，２月恆指將逐漸回落至２５０天線水平（約

２７７０８點），並在２７７００至３００００點之間波動。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，本來預計港股於二萬八至二

萬九整固，並有望突破三萬關，但半路突然「殺出」武漢肺炎，令大市看法較為悲觀，更多獲利

盤突然出現底下，令港股貼近２５０天線，短期內相信５０天線（２７５３３點）亦未必守到，

況才可定論。對於上市公司業績期，連敬涵認為，本地企業的業績或多或少都受到政治事件影響

，而導致表現下滑，特別像恆生（０００１１）這些本地銀行股，受影響的程度也比較大。但中

資企業是否依然有良好表現呢？他表示不見得表現強勁，亦都不會有太大改善情況，或可能平穩

渡過。

內地經濟方面，連敬涵認為今年經濟「保六」應該無難度，他解釋，去年內地經濟情況如此

惡劣下，ＧＤＰ仍有６％增長，相信今年中國經濟會維持增長，相信「穿六」機會不大。

