【送豬迎鼠】新經濟股專家看好小米，券商內險股較內銀股佳

《經濟通通訊社記者李皆穎、徐曉瑩２４日報道》港股過去一年過得不易，但部分股份對大

市走勢「闊佬懶理」而大升特升，其中同股不同權的新經濟股，於豬年表現凌厲，未知鼠年可能

繼續維持升勢？



＊新經濟股可繼續考慮，連敬涵：小米分段買入＊



恆指公司早前公布，就應否納入同股不同權公司（Ｗ股）及第二上市公司作諮詢文件，而

２０２０年５月便會公布有關諮詢結果。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恆指公司就應否納入同股不

同權股份入指數進行公開諮詢，最快到５月才會有結果，因此納入恆指未必能這麼快成事。但新

經濟股也值得去買，他覺得目前股價及估值相對較便宜，首推小米（０１８１０），如股價跌落

１１﹒５元至１２元可分段買入，目標價看１５元。

財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，新經濟股被納入藍籌的機會大，尤其阿里巴巴

市值約五萬億元，是本港主板上市最大市值的股票。至於美團及小米，他認為亦有六成機會以上

納入恆指成分股，不過始終市場或有不同的解讀。在新經濟股之中，他指阿里巴巴潛力固然可以

擴大，但除了阿里之外，他最為看好平安好醫生（０１８３３），不過，該股面臨最大的挑戰是

會各主要股東會否高位再行減持，若已停止配售，可待回至５８元水平考慮買入。



＊中資金融股看法各異，李偉傑：追落後考慮國壽＊



對於中資金融股看法，李偉傑認為，人行降準的消息已在內銀股身上反映，而且臨近派成績

表，再有炒作的機會不會太大。今年息口向下調整的政策對內銀來說其實好壞參半，而現時股價

表現主要隨大市走勢為主。

但他卻較為看好中資券商及內險股，認為其上升動力反而會較大，他看好龍頭中信証券

（０６０３０），因公司早前併購了廣州證券，可見其擴展的能力較高，中線目標可看１９元，

止蝕位１６元；內險股方面，內地保險業的滲透率以其市佔規模來說較已發展成熟的國家要低，

這也是市場持續看好保險業的原因，但若想追落後，可考慮國壽（０２６２８），因國壽致力推

動網上平台保單收入，因此２０天線（２１﹒９元）可買入，長線看２４元，穿２０元則需要止

蝕。

雖然內地降準放水，令金融業如沐春風，對今年中資金融而言，又是否是美好的一年呢？連

敬涵認為，內地經濟情況雖然仍能「保六」，但對金融業而言相信幫助並不是很大。他強調，個

人覺得對內銀、內險業於今年的情況並不太特別樂觀，預料股價走勢方面將與大市同步。他不太

建議投資者追捧中資金融股，因近期國策上並未有太多支援之餘，市面亦有太多股份，比中資金

融股來得更好，建議投資者對相關股份可暫時觀望為主。

