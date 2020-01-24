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24/01/2020 09:42

《異動股》鼎益豐（００６１２）再瀉逾三成一，暫表現最差個股

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國鼎益豐（００６１２）上日復牌後插水逾九成，現再挫
３１﹒４３％，報１﹒４４元，暫連跌兩日累瀉近９４％，盤中低見１﹒３元，創近兩年半低；
成交約６９４萬股，涉資１１０２萬元，主動沽盤五成三。
　　證監會早前公布已決定將就中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動，對多名人士（包括一名或
以上的中國鼎益豐人員）展開法律程序。同時，證監會亦決定撤銷其在去年３月８日作出有關暫
停中國鼎益豐股份交易的指示。
　　現時，恆生指數報２７８０８，跌１００點或跌０﹒３６％，主板成交６５﹒６７億元。國
企指數報１０８９３，跌５８點或跌０﹒５４％。

　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國鼎益豐　（００６１２）　　１﹒４４０元　　　跌３１﹒４３％
　　嘉年華國際　（００９９６）　　０﹒０１２元　　　跌１４﹒２９％
　　中國農業生態（０８１６６）　　０﹒０５５元　　　跌１１﹒２９％
　　融眾金融　　（０３９６３）　　０﹒４３５元　　　跌１１﹒２２％
　　華聯國際　　（００９６９）　　０﹒０９０元　　　跌１０﹒００％

　　浙江聯合投資（０８３６６）　　０﹒３５５元　　　跌　７﹒７９％
　　德益控股　　（０９９００）　　１﹒２１０元　　　跌　７﹒６３％
　　華億金控　　（０８１２３）　　０﹒０１２元　　　跌　７﹒６９％
　　植華集團　　（０１８４２）　　０﹒４４５元　　　跌　７﹒２９％
　　貝森金融　　（００８８８）　　０﹒４６５元　　　跌　６﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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