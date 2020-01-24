《異動股》鼎益豐（００６１２）再瀉逾三成一，暫表現最差個股

《經濟通通訊社２４日專訊》中國鼎益豐（００６１２）上日復牌後插水逾九成，現再挫

３１﹒４３％，報１﹒４４元，暫連跌兩日累瀉近９４％，盤中低見１﹒３元，創近兩年半低；

成交約６９４萬股，涉資１１０２萬元，主動沽盤五成三。

證監會早前公布已決定將就中國鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動，對多名人士（包括一名或

以上的中國鼎益豐人員）展開法律程序。同時，證監會亦決定撤銷其在去年３月８日作出有關暫

停中國鼎益豐股份交易的指示。

現時，恆生指數報２７８０８，跌１００點或跌０﹒３６％，主板成交６５﹒６７億元。國

企指數報１０８９３，跌５８點或跌０﹒５４％。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國鼎益豐 （００６１２） １﹒４４０元 跌３１﹒４３％

嘉年華國際 （００９９６） ０﹒０１２元 跌１４﹒２９％

中國農業生態（０８１６６） ０﹒０５５元 跌１１﹒２９％

融眾金融 （０３９６３） ０﹒４３５元 跌１１﹒２２％

華聯國際 （００９６９） ０﹒０９０元 跌１０﹒００％



浙江聯合投資（０８３６６） ０﹒３５５元 跌 ７﹒７９％

德益控股 （０９９００） １﹒２１０元 跌 ７﹒６３％

華億金控 （０８１２３） ０﹒０１２元 跌 ７﹒６９％

植華集團 （０１８４２） ０﹒４４５元 跌 ７﹒２９％

貝森金融 （００８８８） ０﹒４６５元 跌 ６﹒０６％

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（ｊｔ）

