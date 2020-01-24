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即市新聞

24/01/2020 14:54

《美元走勢－羅明立》歐元技術位１﹒０９８０極重要，不妨部署

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５８　　　１０９﹒４１　　　１０９﹒５３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０５６　　　１﹒１０４４　　　１﹒１０５５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２７　　　１﹒３１１０　　　１﹒３１１８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７０２　　　０﹒９６８８　　　０﹒９６９２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３８　　　７﹒７６９８　　　７﹒７７２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周初請失業金人數為２１﹒１萬，低於預期的２１﹒５萬；美國１２月
諮商會領先指數按月下降０﹒３％，差於預期下降０﹒２％。
　　歐洲央行於議息會議後，維持利率及所有貨幣政策不變。央行聲明指出，利率將保持在目前
或較低水平，直至通脹接近２％目標。此外，央行同時宣布啟動貨幣政策的「策略檢討」，為
２００３年來首次，評估範圍將包括２％的通脹目標是否合適、虛擬貨幣政策及氣候變化等。
　　央行行長拉加德表示，歐元區經濟數據有穩定跡象，但通脹水平仍低。歐元在議息結果公布
後先升後回，行長言論略為偏鴿，加上其後區內發表１月消費者信心指數維持於－８﹒１，差過
預期，歐元急轉直下跌至１﹒１０３０附近，下個技術支持位１﹒０９８０將極為重要，不妨部
署輕倉再做多。
　　最後預祝大家新春進步！身體健康！心想事成！
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０１５　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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