《美元走勢－羅明立》歐元技術位１﹒０９８０極重要，不妨部署

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０９﹒５８ １０９﹒４１ １０９﹒５３

歐元╱美元 １﹒１０５６ １﹒１０４４ １﹒１０５５

英鎊╱美元 １﹒３１２７ １﹒３１１０ １﹒３１１８

美元╱瑞郎 ０﹒９７０２ ０﹒９６８８ ０﹒９６９２

美元╱港元 ７﹒７７３８ ７﹒７６９８ ７﹒７７２６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國上周初請失業金人數為２１﹒１萬，低於預期的２１﹒５萬；美國１２月

諮商會領先指數按月下降０﹒３％，差於預期下降０﹒２％。

歐洲央行於議息會議後，維持利率及所有貨幣政策不變。央行聲明指出，利率將保持在目前

或較低水平，直至通脹接近２％目標。此外，央行同時宣布啟動貨幣政策的「策略檢討」，為

２００３年來首次，評估範圍將包括２％的通脹目標是否合適、虛擬貨幣政策及氣候變化等。

央行行長拉加德表示，歐元區經濟數據有穩定跡象，但通脹水平仍低。歐元在議息結果公布

後先升後回，行長言論略為偏鴿，加上其後區內發表１月消費者信心指數維持於－８﹒１，差過

預期，歐元急轉直下跌至１﹒１０３０附近，下個技術支持位１﹒０９８０將極為重要，不妨部

署輕倉再做多。

最後預祝大家新春進步！身體健康！心想事成！



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０１５ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

