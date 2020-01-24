【武漢肺炎】疫情兼消費情緒低迷或累新春票房，有影院免費派口罩

武漢肺炎肆虐，加上市民消費情緒低迷，今年新春檔期的票房成績或受拖累。鑑於影院人多

擠逼，影院亦加強清潔，減低疾病大規模爆發的可能性。當中，娛藝院線（ＵＡ）更免費派發口

罩予入場觀眾。

百老匯戲院總經理張綺嫦坦言，受武漢肺炎和社會事件影響，預計觀眾較少前往人口密集的

地方。她指，為了員工和觀眾的健康著想，售票處等會與觀眾接觸的員工，均會戴上口罩，而影

院範圍亦提供搓手液。《香港經濟日報》

