【武漢肺炎】聶德權與駐武漢辦舉行視訊會議，暫未收到港人求助

政府昨（２３日）已宣布駐武漢經貿辦事處會暫停服務，但一眾駐辦職員就決定取消回港過

年計劃，留守武漢，為有需要港人提供協助。

政制及內地事務局局長聶德權在社交網站發文，指與駐武漢辦４位同事舉行了視訊會議，了

解當地情況。武漢交通停運後，市內氣氛暫時平靜，食物供應充足，超市仍有營業，但食肆、商

店等都關閉，所有人都保持高度警惕，出入必定戴上口罩。

聶德權指，政府會繼續為駐武漢辦同事提供足夠防疫物資，亦一直有與當地港人保持緊密聯

繫，透過不同渠道發放最新信息，暫時未收到港人求助個案。《香港經濟日報》

