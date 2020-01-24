  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/01/2020 09:40

【本港樓市】消息指租置回收單位下月起凍結，目標最快今年底發售

　　《經濟通通訊社２４日專訊》《信報》引述消息報道，房委會資助房屋小組委員會將於下周
四（３１日）召開會議，研究２月起停止把收回的出租單位重新編配。
　　消息稱，房委會每年自租置屋邨回收約１２００個出租單位，為加快出售單位，消息稱，房
委會計劃把租置單位的買家層面擴展至綠表人士，計劃下月１日起凍結出租由租置計劃回收的單
位，以便日後推售有關單位。
　　至於出售方法，其中一個可能是把回收的單位與居屋或綠置居單位一併出售，房委會目標最
快今年底或明年初發售有關單位。（ｈｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態24/01/2020
特彈劾審訊 民主黨拒「交換證人」
生財有道23/01/2020
去年外匯基金投資收入2472億 為歷來第二高
生財有道23/01/2020
【豬年收官】武漢封城惹恐慌 滬指暴挫2.8% 豬年累升14%
中國故事23/01/2020
【武漢肺炎】澳門撤農曆新年慶祝活動 限購口罩
生財有道23/01/2020
【武漢肺炎】本港第二宗高度懷疑個案 男病人曾入住沙田帝逸酒店
國際動態23/01/2020
【武漢肺炎】肺炎疫情大爆發 各國提升旅遊警示加強邊境檢疫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金