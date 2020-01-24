【本港樓市】消息指租置回收單位下月起凍結，目標最快今年底發售

《經濟通通訊社２４日專訊》《信報》引述消息報道，房委會資助房屋小組委員會將於下周

四（３１日）召開會議，研究２月起停止把收回的出租單位重新編配。

消息稱，房委會每年自租置屋邨回收約１２００個出租單位，為加快出售單位，消息稱，房

委會計劃把租置單位的買家層面擴展至綠表人士，計劃下月１日起凍結出租由租置計劃回收的單

位，以便日後推售有關單位。

至於出售方法，其中一個可能是把回收的單位與居屋或綠置居單位一併出售，房委會目標最

快今年底或明年初發售有關單位。（ｈｌ）

