《經濟通通訊社２４日專訊》《信報》引述消息報道，房委會資助房屋小組委員會將於下周
四（３１日）召開會議，研究２月起停止把收回的出租單位重新編配。
消息稱，房委會每年自租置屋邨回收約１２００個出租單位，為加快出售單位，消息稱，房
委會計劃把租置單位的買家層面擴展至綠表人士，計劃下月１日起凍結出租由租置計劃回收的單
位，以便日後推售有關單位。
至於出售方法，其中一個可能是把回收的單位與居屋或綠置居單位一併出售，房委會目標最
快今年底或明年初發售有關單位。（ｈｌ）
24/01/2020 09:40
【本港樓市】消息指租置回收單位下月起凍結，目標最快今年底發售
《經濟通通訊社２４日專訊》《信報》引述消息報道，房委會資助房屋小組委員會將於下周
四（３１日）召開會議，研究２月起停止把收回的出租單位重新編配。
消息稱，房委會每年自租置屋邨回收約１２００個出租單位，為加快出售單位，消息稱，房
委會計劃把租置單位的買家層面擴展至綠表人士，計劃下月１日起凍結出租由租置計劃回收的單
位，以便日後推售有關單位。
至於出售方法，其中一個可能是把回收的單位與居屋或綠置居單位一併出售，房委會目標最
快今年底或明年初發售有關單位。（ｈｌ）
|國際動態24/01/2020
特彈劾審訊 民主黨拒「交換證人」
|生財有道23/01/2020
去年外匯基金投資收入2472億 為歷來第二高
|生財有道23/01/2020
【豬年收官】武漢封城惹恐慌 滬指暴挫2.8% 豬年累升14%
|中國故事23/01/2020
【武漢肺炎】澳門撤農曆新年慶祝活動 限購口罩
|生財有道23/01/2020
【武漢肺炎】本港第二宗高度懷疑個案 男病人曾入住沙田帝逸酒店
|國際動態23/01/2020
【武漢肺炎】肺炎疫情大爆發 各國提升旅遊警示加強邊境檢疫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰