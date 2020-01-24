《經濟通通訊社２４日專訊》光麗科技（０６０３６）公布，預期去年度錄得淨虧損介乎
７００萬－１５００萬元之間，而２０１８年度純利為２２６０萬元。
轉盈為虧主要受集團銷售收益大幅下跌４７﹒６％影響，主要原因是集團收到的採購訂單數
量減少，且中美貿易戰持續令市況惡化；確認集團貿易應收帳款預期信貸虧損的虧損撥備所產生
的減值虧損；因集團若干部分存貨的可變現淨下降而導致集團存貨出現預期減值撥備；以及分銷
及銷售開支增加。（ｃｗ）
24/01/2020 14:45
【企業盈警】光麗科技料去年轉盈為虧蝕最多１５００萬元
《經濟通通訊社２４日專訊》光麗科技（０６０３６）公布，預期去年度錄得淨虧損介乎
７００萬－１５００萬元之間，而２０１８年度純利為２２６０萬元。
轉盈為虧主要受集團銷售收益大幅下跌４７﹒６％影響，主要原因是集團收到的採購訂單數
量減少，且中美貿易戰持續令市況惡化；確認集團貿易應收帳款預期信貸虧損的虧損撥備所產生
的減值虧損；因集團若干部分存貨的可變現淨下降而導致集團存貨出現預期減值撥備；以及分銷
及銷售開支增加。（ｃｗ）
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