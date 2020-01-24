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即市新聞

24/01/2020 15:25

《再戰明天》中港台韓股市因春節假期休市，下周關注聯儲局議息

　　《經濟通通訊社２４日專訊》下周一（２７日）及下周二（２８日），亞洲區不少地區放春
節假期休市，包括中港台市場。下周關注聯儲局議息。

＊歐洲央行首席經濟學家連恩出席討論會＊

　　在外圍重要經濟活動上，下周一，５：００ｐｍ，本港時間葡萄牙財長暨歐元集團主席森特
諾將在議會委員會就２０２０年預算發表講話。
　　下周二，１１：００ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩在歐洲財政規則：設計及執行「的研
討會參與專題小組討論。

＊聯儲局議息＊

　　下周三（２９日）早上７：５０ａｍ，日本央行公布１月２０－２１日政策會議的意見摘要
。此外，美聯儲聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）展開為期兩天的議息會議（至１月２９日）
　　下周四（３０日）清晨３：００ａｍ，美聯儲聯邦公開市場委員會宣布利率決議並發表聲。
稍後。美聯儲主席記者會

＊下周一，中港台韓和澳洲股市假期休市＊

　　下周一，中港台韓和澳洲股市假期休市。
　　在數據方面，下周一５：００ｐｍ，德國公布１月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９６﹒３升
上９７。
　　晚上１１：００ｐｍ，美國公布１２月新屋銷售，料由７１﹒９萬升上７３萬；月率料由
１﹒３％升上升１﹒５％。１１：３０ｐｍ，美國公布１月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數
料由負３﹒２改善至負１﹒６。

＊下周二，中港台股市假期休市，美國公布１２月耐用品訂單＊

　　下周二，中港台股市假期休市。
　　在數據方面，下周二晚上９：３０ｐｍ，美國公布１２月耐用品訂單，料由下滑２﹒１％升
上１﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布１１月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房
價指數（經季節調整），月率料由０﹒４３％下滑至０﹒３５％。１１：００ｐｍ，美國公布１
月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１２６﹒５升上１２８。１月里奇蒙儲行製造業指數料
由負５改善至負３。

＊下周三，中台股市假期休市＊
　　　　
　　下周三，中台股市假期休市。
　　下周三早上８：３０ａｍ，澳洲公布第四季消費者物價指數，年率料維持於１﹒７％。　　
１：００ｐｍ，日本公布１月消費者信心指數，料由３９﹒１升上３９﹒５。
　　９：３０ｐｍ，美國公布１２月批發庫存和零售庫存。１１：００ｐｍ，美國公布１２月成
屋待完成銷售，月率料由１﹒２％下滑至０﹒７％。（ｈｏ）

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