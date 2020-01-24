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24/01/2020 12:31

【修例風暴】林鄭：對示威者政治訴求不會讓步，否則侵蝕一國兩制

　　《經濟通通訊社２４日專訊》現正在外訪的特首林鄭月娥昨天在瑞士出席由青年主席組織舉
辦的研討會期間，提及香港去年下半年社會局勢。她表示，示威活動「有時出現令人憂慮的暴力
升級趨勢」，並表明對示威者的政治訴求「不會讓步，如果讓步是侵蝕一國兩制的重要原則」。
　　她續稱，維護《基本法》賦予的權利和自由；及維護香港法治同樣重要。另一重要原則，她
稱之為「香港制度優勢」，即由法庭系統到執法系統，包括警隊。她表示警隊「不幸地，他們被
誤解，最近亦受到很多攻擊。」　　（ｔｆ）（ｚｚ）

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