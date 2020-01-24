《經濟通通訊社２４日專訊》現正在外訪的特首林鄭月娥昨天在瑞士出席由青年主席組織舉
辦的研討會期間，提及香港去年下半年社會局勢。她表示，示威活動「有時出現令人憂慮的暴力
升級趨勢」，並表明對示威者的政治訴求「不會讓步，如果讓步是侵蝕一國兩制的重要原則」。
她續稱，維護《基本法》賦予的權利和自由；及維護香港法治同樣重要。另一重要原則，她
稱之為「香港制度優勢」，即由法庭系統到執法系統，包括警隊。她表示警隊「不幸地，他們被
誤解，最近亦受到很多攻擊。」 （ｔｆ）（ｚｚ）
24/01/2020 12:31
【修例風暴】林鄭：對示威者政治訴求不會讓步，否則侵蝕一國兩制
《經濟通通訊社２４日專訊》現正在外訪的特首林鄭月娥昨天在瑞士出席由青年主席組織舉
辦的研討會期間，提及香港去年下半年社會局勢。她表示，示威活動「有時出現令人憂慮的暴力
升級趨勢」，並表明對示威者的政治訴求「不會讓步，如果讓步是侵蝕一國兩制的重要原則」。
她續稱，維護《基本法》賦予的權利和自由；及維護香港法治同樣重要。另一重要原則，她
稱之為「香港制度優勢」，即由法庭系統到執法系統，包括警隊。她表示警隊「不幸地，他們被
誤解，最近亦受到很多攻擊。」 （ｔｆ）（ｚｚ）
|生財有道24/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：美團穿百元機會大
|FOCUS24/01/2020
【FOCUS】豬年收官暫困頓 金鼠年冀彎道超車
|中國故事24/01/2020
【武漢肺炎】廣東新增確診21宗 武漢來穗人員居家隔離14天
|中國故事24/01/2020
【武漢肺炎】澳門學校延至下月10日或之後上課
|中國故事24/01/2020
【武漢肺炎】內地確診增至830宗 黑龍江省現首宗死亡病例
|生財有道24/01/2020
【武漢肺炎】林鄭：已與張建宗通電商討防疫措施 官員嚴陣以待
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰