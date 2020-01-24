《經濟通通訊社２４日專訊》協眾國際控股（０３３６３）發盈警，預期截至去年１２月底
止，全年虧損淨額將不少於１﹒７３億元人民幣，按年擴大約１０﹒２倍。
集團指，預期錄得虧損，主要由於貿易及其他應收款項呆帳撥備、存貨撇減以及固定資產及
無形資產減值虧損，這是來自集團客戶銀翔以及其他客戶的信貸風險增加所致；按公平值計入損
益計量之金融工具的公平值變動虧損；以及摩洛哥工廠運產生的虧損所導致。（ｓｋ）
24/01/2020 14:47
【企業盈警】協眾國際控股料去年虧損擴大至１﹒７３億元人民幣
《經濟通通訊社２４日專訊》協眾國際控股（０３３６３）發盈警，預期截至去年１２月底
止，全年虧損淨額將不少於１﹒７３億元人民幣，按年擴大約１０﹒２倍。
集團指，預期錄得虧損，主要由於貿易及其他應收款項呆帳撥備、存貨撇減以及固定資產及
無形資產減值虧損，這是來自集團客戶銀翔以及其他客戶的信貸風險增加所致；按公平值計入損
益計量之金融工具的公平值變動虧損；以及摩洛哥工廠運產生的虧損所導致。（ｓｋ）
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