【企業盈喜】東方網庫料去年扭虧為盈，錄綜合除稅前溢利

《經濟通通訊社２４日專訊》東方網庫（００４３０）發盈喜，預期截至去年１２月底止，

全年將扭虧，錄得綜合除稅前溢利，而２０１８年度則錄得９１００萬元的綜合除稅前虧損。

公司指，扭虧為盈主要由於集團所持有的股票之公平值收益所帶來之溢利所致。集團所持有

的股票於２０１９年度錄得公平值收益約１７００萬元，而２０１８年度則錄得公平值虧損約１

﹒１１億元。（ｓｋ）

