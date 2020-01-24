《經濟通通訊社２４日專訊》英記茶莊（０８２４１）公布，預期集團將於截至２０１９年
１２月３１日止九個月產生淨虧損約５１０萬元，與去年同期之淨虧損約１４０萬元比較，虧損
擴大。
公司解釋，主要由於（ｉ）自２０１９年６月開始持續發生的社會事件導致銷售量較去年同
期減少約１１﹒７％；及（ｉｉ）新增設的沙田專櫃及尖沙咀飲品店令行政開支增加，包括租金
支出及員工成本。
公司預期今年２月中旬公布第三季業績。（ｂｎ）
24/01/2020 14:57
【企業盈警】英記茶莊（８２４１）料首三季虧損擴大至５１０萬元
《經濟通通訊社２４日專訊》英記茶莊（０８２４１）公布，預期集團將於截至２０１９年
１２月３１日止九個月產生淨虧損約５１０萬元，與去年同期之淨虧損約１４０萬元比較，虧損
擴大。
公司解釋，主要由於（ｉ）自２０１９年６月開始持續發生的社會事件導致銷售量較去年同
期減少約１１﹒７％；及（ｉｉ）新增設的沙田專櫃及尖沙咀飲品店令行政開支增加，包括租金
支出及員工成本。
公司預期今年２月中旬公布第三季業績。（ｂｎ）
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