《小傳日記》豬年多事艱難，魚缸稍彈收爐！



《小傳日記》武漢肺炎繼續肆虐神州，根據最新消息確診病例增至８３０宗，搞到個「孖屐

」繼續「震騰騰」。大隻佬指數雖然今朝高開２６點報２７９３５點，但無耐「孖屐」立即走低

，最多跌１３５點報２７７７４點。但「孖屐」噚日（２３日）似係瀉得太勁，搞到有Ｄ「死貓

彈」，雖然幅度唔勁，但起碼令大隻佬指數止跌回升。當中指數係有大行吹捧的神州移動

（００９４１）、生發發（００３８８）、同濠賭股做火車頭帶領下反彈，令大隻佬指數曾經最

多升返６８點見２７９７７點。今日係豬年最後交易日，「孖屐」只有半日市，最終全日指數報

２７９４９，升４０點，好彩守得住條牛熊分界線（約２７７０８點）。主板成交４７３﹒２２

億銀。國企指數報１０９７６點，升２３點。

整個豬年，大隻佬指數喺２４８９９至３０２８０之間上落，全年收跌４０點。國指豬年喺

９７３１至１１８８１點波動，跌６０點。



＊大行睇好好電訊財神到，孖屐向上伸藥股走勢分＊



睇睇半日市大隻藍戰士，ＱＱ（００７００）升２亳子報３８５﹒８銀；ＡＩＡ

（０１２９９）同樣升２亳子報８３銀；大象（００００５）軟２亳子報５８﹒７５銀；生發發

走高近１巴仙，報２７１﹒４銀；建行（００９３９）無升跌，報６﹒４３銀。

野村最近話神州移動該公司噚日股票期權激勵計劃，反映管理層對公司的長遠發展有信心，

搞到神州電訊股表現興奮。神州移動抽高近３巴仙，報６９﹒７銀，係表現最勁藍戰士；神州聯

通（００７６２）走上近１巴仙，報６﹒８銀；神州電信（００７２８）升一格報３﹒１６銀；

神州鐵塔（００７８８）軟一格報１﹒７５銀。

武漢肺炎疫情雖然愈來愈嚴重，但今日「孖屐」就稍為回暖，而藥股嘅走勢就兩邊走。東陽

光藥（０１５５８）插低約半成，報４６﹒７元；中生製藥（０１１７７）走低近１巴仙，報

１１﹒４８銀；石藥（０１０９３）插低逾１巴仙，報１８﹒７銀；石四藥（０２００５）彈起

逾６巴仙收７﹒８２銀；翰森製藥（０３６９２）鏟高４巴仙，報２８﹒１銀；康希諾生物

（０６１８５）炒高近４巴仙，報６７﹒５銀。



＊肺炎續蔓延內需遭牽連，神州封城計飛機好安慰＊



武漢型冠狀病毒肺炎疫情繼續蔓延，但有Ｄ消費佬反而走好。體操王子（０２３３１）跳高

逾２巴仙，報２５﹒８銀。維達國際（０３３３１）好威水，今日最高見１９﹒６２銀，繼續創

四年半高高，收彈逾７巴仙，報１８﹒９銀。九毛九（０９９２２）彈起逾３巴仙，報９﹒２９

銀。部分消費佬就唔太生性，旺旺（００１５１）挫近１巴仙，報６﹒８９銀；青啤

（００１６８）跌７毫半，報４７﹒２５銀。安踏（０２０２０）滑低一格收７３﹒０５銀。

為咗防止病毒擴散，神州政府破天荒「封城」，仲公布即日起機票免收退票費，畀返啲信心

孖屐，神州鐵鳥個價輕輕走上。東航（００６７０）微升兩格，報３﹒７９銀；首都機場

（００６９４）升五格，報６﹒４１銀；國航（００７５３）同南航（０１０５５）齊齊上一格

，分別報６﹒７２銀同４﹒６６銀，國泰（００２９３）同旗下嘅港龍今日起都停飛武漢，微升

半個巴仙報１０﹒２銀。





晶片佬造好，中芯（００９８１）之前畀高盛調升目標價，由１６﹒３銀上調至１８﹒４銀

，評級就維持「買入」。話佢下半年開始為韋爾半導體生產４８００萬像素ＣＭＯＳ影像感光傳

感器，而手機相片質量提高，中芯盈利就會增加，隻股今日Ｖ型反彈，開市初段跌近３巴仙之後

回升，收彈逾４巴仙，報１６﹒１４銀；華虹半導體（０１３４７）走高近兩巴仙報２１﹒２５

銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）彈高逾１個巴仙，報１１５﹒５銀。

馬交噚日朝早確診第二單武漢新型冠狀病毒病例，特首賀一誠就話，預計最壞嘅情況係過年

之後，因為人流由全國各地返番馬交，如情況再嚴峻不排除閂賭場呀。賭仔今朝都仲跌緊，過咗

陣就有資金撈低，新濠（００２００）走高兩格，報１８﹒５４銀；永利馬交（０１１２８）跌

一毫六，報１８銀；美高梅（０２２８２）滑逾半個巴仙報１２﹒３銀；銀娛（０００２７）起

飛四毫半子，報５６﹒０５銀；金沙（０１９２８）跳逾１巴仙，報４１﹒３銀；澳博

（００８８０）升不到半個巴仙，報９﹒１８元。

小傳祝願大家鼠年賺多Ｄ，身體健康，事事順意。請請！



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