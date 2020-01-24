《真知灼見－溫灼培》歐洲央行如何重新制定貨幣政策

《真知灼見》昨晚（２３日）歐洲央行議息會，一如預期維持所有貨幣政策不變。但在新行

長拉加德的第二次歐央行議息會上，她明顯引入不少新概念。例如，就通脹目標，她認為應作出

全面檢討。她提出，其前任行長已多年來作出大刀闊斧的量寬政策，但仍未能把通脹推升回２％

水平，所以她認為有必要檢討計算通脹的方法。這點非常值得關注。因為檢討後，新的計算方法

顯示，歐元區的通脹並不低，這樣或會提早結束歐央行的寬鬆貨幣政策。當然，話說回來，如新

計算方法認為通脹過低，也可能使歐央行有擴大量寬可能。所以這個檢討實在值得我們關注，會

直接左右日後歐元匯價變化。



＊檢討通脹計算方法＊



另外，就全球氣候變化上，拉加德認為歐央行應有更多行動配合。例如在購買債券時會考慮

多點購買這些在環保上做得較好的歐元區國家債券。她同時指出，明白到歐央行並非環保專家，

在如何釐定哪國家在環保上做得較好非歐央行的強項，所以如將環保與買債兩個政策一起捆綁，

可能會導致不公平。但她認為，假如歐央行在環保上不採取任何行動，對全球氣候變化帶來損害

的風險，將遠較歐央行因應環保作買債而出現不公平情況。



＊選債考慮環保因素＊



歐央行是否真會根據環保作為買債指標，投資者在這事情上必須多加以留意。因為這建議一

旦成事，可想像將影響歐元區內不同國家的債券價格變化，這對債券投資者而言這將會是日後在

購買歐元區國家債券時的多一個考慮。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

