《股市一周》武漢疫情擴散，港股全周挫１１０６點，終止七連升

《經濟通通訊社２４日專訊》港股本周走勢由武漢新型肺炎疫情主導，全周上下波動大，累

挫１１０６點，報２７９４９點，失守二萬八，結束連續七周的升勢。

周一（２０日）港股高開逾百點，惟人行未如市場預期下調利率，加上憂慮內地肺炎疫情擴

散，港股倒跌２６０點兼失守二萬九關。周二（２１日）武漢肺炎確診病例急增，再加上國際評

級機構穆迪將香港主權評級降至「Ａａ３」，港股低開３４６點，跌穿二萬八關，其後跌勢加劇

，最終全日瀉８１０點，為自去年８月５日以來最大單日百分比跌幅。

周三（２２日）市場依然憂慮武漢肺炎疫情大規模爆發，惟港股在上日急插逾八百點後見反

彈，最多抽高約４００點，收市仍漲逾３００點，重上二萬八。周四（２３日）武漢肺炎疫情漸

趨嚴重，全國確診數字持續上升，加上武漢市政府實施封城措施，港股再度捱沽低開２３１點，

其後一度跌逾六百點，低見２７７０６點創近５周低位，最終收跌４３１點，再度失守二萬八。

今日是年三十，港股半日市，走勢呈窄幅上落，最終收升４０點２７９４９點。

總結全周，港股在２７７０６至２９１７４點之間波動，上下波幅達１４６８點，全周累挫

１１０６點或３﹒８１％。國指全周累跌４４３點或３﹒８９％，收報１０９７６點。本周四天

半交易日，平均成交１１３７﹒６９億元。



＊中移動全周漲逾５％，為表現最佳藍籌兼國指股＊



重磅股方面，匯控（００００５）長期外幣存款評級遭穆迪由「Ａａ２」調低至「Ａａ３」

，全周跌２﹒３３％，報５８﹒７５元；港交所（００３８８）獲野村上調目標價升至

３２２﹒７元，全周仍挫３﹒０７％，報２７１﹒４元；騰訊（００７００）遭南非大股東變相

減持，套現１２９億元，一周累跌３﹒３１％，報３８５﹒８元；中移動（００９４１）獲野村

維持「買入」評級及目標價９０元，全周漲５﹒２９％，報６９﹒７元，為全周升幅最大藍籌及

國指股；友邦（０１２９９）跌４﹒１６％，報８３元。

武漢疫情擴大，醫療藥業股個別發展，石藥（０１０９３）獲瑞銀上調目標價至２０﹒７元

，全周跌１﹒１６％，報１８﹒７元；中生製藥（０１１７７）挫２﹒２２％，報１１﹒４８元

；國藥（０１０９９）跌４﹒９８％，報２７﹒６５元；東陽光藥（０１５５８）漲

１２﹒２６％，報４６﹒７元；阿里健康（００２４１）揚６﹒９６％，報１０﹒７６元。

市場憂慮疫症大規模爆發，增加市民醫療開支，間接導致保險公司賠償費用上升，內險股全

線下挫。國壽（０２６２８）早前發盈喜兼獲大和維持「買入」評級，惟全周累挫６﹒３６％，

報２０﹒６元；平保（０２３１８）跌４﹒７２％，報９４﹒８５元；新華保險（０１３３６）

插水７﹒３６％，報３２﹒１元；中國財險（０２３２８）挫５﹒７９％，報９﹒１２元；中國

太保（０２６０１）跌７﹒５９％，報２８﹒６元。



＊疫情擴散至各地，航空、濠賭及消費股受挫＊



自武漢新型冠狀病毒肺炎疫情在各地擴散後，航空業大受打擊。內地今日起實施機票免收退

票費措施，三大中資航股全線下跌。東方航空（００６７０）急挫１１﹒４５％，報３﹒７９元

；首都機場（００６９４）挫７﹒３７％，報６﹒４１元；中國國航（００７５３）瀉

１３﹒７４％，報６﹒７２元；南方航空（０１０５５）亦急跌１２﹒７３％，報４﹒６６元；

國泰航空（００２９３）取消往返武漢的航班，已訂位的乘客可獲改簽或退票，一周挫

７﹒６１％，報１０﹒２元。

澳門確診第二宗武漢新型冠狀病毒病例，澳門特首賀一誠表示，如情況持續嚴峻不排除關閉

賭場。濠賭股全周重挫，銀河娛樂（０００２７）挫９﹒８９％，報５６﹒０５元；永利澳門

（０１１２８）瀉１２﹒８３％，報１８元；美高梅中國（０２２８２）瀉１６﹒６７％，

報１２﹒３元；金沙（０１９２８）挫８﹒２２％，報４１﹒３元；澳博（００８８０）插水

１２﹒５７％，報９﹒１８元。

新經濟股大致回吐，小米（０１８１０）啟動緊急援助武漢行動，全周微升０﹒７６％，報

１３﹒３４元；美團點評（０３６９０）日前公布旅行訂單退改保障政策，全周累挫

８﹒５８％，報１０２﹒３元；旅遊股同程藝龍（００７８０）瀉１６﹒３４％，報１１﹒１６

元；眾安在線（０６０６０）插水１３﹒１４％，報２８﹒１元；阿里巴巴（０９９８８）股東

Ａｌｔａｂａ悉售持股，套現近８６億元，全周累跌２﹒６３％，報２１４﹒６元。

另外，吉利汽車（００１７５）一周累跌１３﹒４％，報１３﹒４４元，為跌幅最大藍籌及

國指股。（ｊｔ）

