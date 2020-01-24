《與聯共策－鄒建雄》重新掌控波動性：降低股票配置中的噪音

《與聯共策》波動性帶來的挑戰已困擾股票投資者長達數十年，但其根本原因仍常被人誤解

。不利的經濟新聞、政治紛擾、利率變動或某個行業危機都可能對股票造成負面影響，引發投資

者的焦慮情緒，對於想要從股票及其他風險資產中獲得更高回報潛力的投資者而言，這是難以避

免的。我們認為，理解一間公司的業務狀況如何左右其股票的風險，有助投資者應對不確定性並

在市場動盪時做出更佳決策。

在任何行業中，理解公司的業務模式並預測其現金流是主動型股票投資的基石。在金融教科

書中，資產價值被定義為資產的未來現金流與貼現率的函數，貼現率則是利率的函數。資產價值

亦受到公司現金流潛力的可變性影響；現金流的不確定性上升將會提高貼現率並降低股票估值。

因此，任何能觸發公司現金流出現不穩定的因素均可能成為波動性的來源。

公司盈利能力往往能揭露其內部韌性或潛在脆弱性，其中銷售額是公司收入的重要驅動力。以汽

車及零售等行業為例，銷售額對經濟周期變化非常敏感；而於必需消費品及公用事業等行業中，

受益於相對穩定的需求及定價，銷售額亦更穩定。

與此同時，現金流可能深受成本結構影響。以兩間成本結構迥異的公司為例，甲公司僅需少

量資本即可投入運營，一開始便具有實現更高利潤的潛力，而乙公司需要較大的資本投入，運營

槓桿較高，擴大銷售量才能實現長期盈利。因此，公司盈利模式將對其盈利能力及穩定性產生重

大影響。當然，業務模式並非衡量公司風險狀況的唯一因素。公司的債務狀況（或槓桿水平）及

對來自宏觀經濟或政治局勢衝擊的敏感性亦會影響其股票的波動性。

我們認為，透過理解波動性的根源，清楚地了解公司特定風險如何在股票波動中扮演核心角

色，投資組合經理將能夠更好地評估實現預期回報所需承擔的風險。於經識別能提供改善回報的

機遇時承險，同時控制意料之外風險帶來的波動性，這有助降低試圖削弱投資者資產配置信心的

噪音，是重新掌控投資組合及實現長期股票回報的關鍵。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

