《保險智衛－余栢堅》多功能保單一「單」代代相傳

《保險智衛》父母為了讓子女有一個較優良的成長環境、接受優質教育，都樂意付出；當子

女達到適婚年齡，有能力的父母多會出一臂之力，例如助子女「上車」（即置業）。上回分享過

家長們可以如何為子女籌劃教育儲備，今次介紹另一類型多功能儲蓄計劃，針對人生不同階段的

經濟需要，又可以將財富一代傳一代。



＊靈活資金提取＊



以往要達成不同的人生目標可能要預備數個儲蓄計劃，如教育基金、退休計劃等，現在有些

具儲蓄及人壽成分的分紅保單可讓保單權益人靈活提取戶口價值，一個計劃就有可能滿足多個財

務需要。

父母可於子女出生後便投保這類分紅保單，有些計劃設多種供款年期選擇，例如兩年、五年

或十年，然後讓所繳保費在保單內積存生息，到子女到達重要人生階段，例如升讀大學時便可從

保單提取一部分現金，以支付升學開支。保單內所餘的價值可繼續滾存生息，到子女準備成家立

室之時，再提取部分現金作置業首期之用，餘下的保單價值又繼續滾存。直到子女準備退休時，

戶口累積的價值可作長期現金流，供每月提取支付退休生活開支之用。



＊保單代代傳承＊



除了應付資金需要之外，父母大多都希望將自己畢生所經營的財富承傳給子女，市場上有些

保單加入創新的「無限次轉換被保人」功能，讓投保人將保單期及保單價值一直延續，有些計劃

的保障年期可至最新被保人１３８歲；而「指定後續保單權益人」功能則可讓投保人指定自己身

故後的新任投保人，兩者配合運用，可讓保單一直運作數代。舉例，父母可以將子女設定為被保

人，並指定後續保單權益人（即後續投保人），倘若原投保人身故，後續投保人可繼續行使保單

權利及變更被保人，充分把握長線財富增長的機會，讓財富不斷滾存、代代相傳。

要實現儲到一桶金的目標，最重要是抓緊「時間」這個因素，只要及早開始預備，即使投入

金額不多亦可以帶來滾雪球般的累積效果；另外配合適合的儲蓄計劃，就可以事半功倍。現在的

儲蓄工具已經發展得愈來愈完善，部分除了加入較多的人壽保障外，亦會透過投資配置爭取較高

的潛在回報，提供財富增值的機會。踏入鼠年，祝大家身體健康、增財有道、「長使長有」！把

握新的一年為自己及子女造好人生的財務規劃！《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

