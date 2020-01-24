港股豬年最後交易日高收４０點報２７９４９點，成交４７３億元

《經濟通通訊社２４日專訊》內地疫情情況有擴散跡象，消息指湖北武漢附近七市都進行封

城動作，當地市內一片恐慌。內地股市因新春假期休市，港股方面今早表現窄幅上落，高開２６

點，部分地產股見有追捧，恆隆地旌（００１０１）升近２％，部分濠賭表現低開後高走，金沙

（０１９２８）、銀娛（０００２７）升約１％。恆指今日只有半日市，在豬年最後一個交易日

收報２７９４９點，升４０點或升０﹒１５％，主板成交４７３﹒２２億元。國企指數報１０９

７６點，升２３點或升０﹒２２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３４％，報５８﹒７５元；港交所（００３８

８）升０﹒７４％，報２７１﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒０５％，報３８５﹒８元

；友邦保險（０１２９９）升０﹒２４％，報８３元。



＊中資電訊突然抽高，食品股表現榮辱互見＊



今早港股窄幅上落，尾市略為反彈，中移動有資金追捧撐起大市表現，野村發表研究報告指

，受５Ｇ網絡發展及企業業務健康的勢頭帶動，該行對中移動的進一步發展感正面，股份半日收

報升２﹒５％，報６９﹒７元，為升幅最大恆指成分股。另外，中電信（００７２８）升

０﹒３２％，報３﹒１６元；聯通（００７６２）升０﹒８９％，報６﹒８元。鐵塔

（００７８８）跌０﹒５７％，報１﹒７５元；

連跌數日食品股，今早表現榮辱互見，市場擔心內地疫情影響新春消費情況。中國旺旺

（００１５１）跌０﹒８６％，報６﹒８９元；青島啤酒（００１６８）跌１﹒５６％，報４７

﹒２５元；康師傅（００３２２）升２﹒０２％，報１４﹒１４元；頤海國際（０１５７９）升

０﹒２２％，報４５﹒９元；達利食品（０３７９９）升２﹒７４％，報６元。

早前麥格理將恆隆地產目標價下調至２３﹒４２元，惟今日股價仍然抽升，半日漲

１﹒５８％，報１７﹒９８元。其他地產股則依然捱沽，恆基地產（０００１２）跌

０﹒２７％，報３７﹒０５元；新地（０００１６）跌０﹒１７％，報１１５﹒７元；新世界（

０００１７）跌０﹒１９％，報１０﹒５６元；長實集團（０１１１３）跌０﹒０９％，報

５３﹒４元。



＊澳門不排除關閉賭場賭股表現不一＊



澳門昨早確診第二宗武漢新型冠狀病毒病例，澳門特首賀一誠昨日表示，即日起與珠海市政

府採取聯合防控措施，凡發燒者都不可出境，如情況再嚴峻不排除關閉賭場。濠賭股今早表現不

一，銀河娛樂（０００２７）升０﹒８１％，報５６﹒０５元；新濠國際（００２００）升

０﹒２２％，報１８﹒５４元；澳博控股（００８８０）升０﹒３３％，報９﹒１８元；永利澳

門（０１１２８）跌０﹒８８％，報１８元；金沙中國（０１９２８）升１﹒２３％，報４１﹒

３元；美高梅中國（０２２８２）跌０﹒６５％，報１２﹒３元。

新經濟股昨日回吐，今早現資金追捧，特別與手遊相關股分，市場預計疫情與新春價將會令

市民遊玩時間提升，金軟（０３８８８）升２﹒８７％，報２５﹒０５元；創夢天地（０１１１

９）升３﹒７７％，報５﹒５元；遊萊互動（０２０２２）升３﹒５１％，報０﹒１１８元；家

鄉互動（０３７９８）升２﹒２５％，報２﹒７３元；雲遊控股（００４８４）升１﹒８２％，

報３﹒３５元。

阿里巴巴（０９９８８）主要股東減持，股價仍升０﹒５６％，報２１４﹒６元。

雖然瑞銀早前發表研究報告，唱好石藥（０１０９３）並提高其目標價，但藥股繼續成為捱

沽對象，石藥集團跌１﹒１６％，報１８﹒７元；國藥控股（０１０９９）升０﹒５５％，報

２７﹒６５元；中生製藥（０１１７７）跌０﹒６９％，報１１﹒４８元；華潤醫藥

（０３３２０）跌０﹒２６％，報７﹒７４元。部分藥股仍有追捧，翰森製藥（０３６９２）升

４﹒０７％，報２８﹒１元；藥明生物（０２２６９）升２﹒３５％，報１０４﹒５元。

（ｕｌ）

