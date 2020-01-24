《品中資－羅國森》鼠年發財股，靈巧為主

《品中資》豬年對香港人來說，肯定是沒齒難忘，因為由去年６月中起的反修例運動，已經

是史無前例了，為香港社會和港人帶來的衝擊和震撼，至今仍未平息。

誰不知，在豬年將盡時，內地爆發傳染病疫情，這次的病毒暫沒有正式名字，一般稱為「武

漢肺炎」，又或者專業一點叫做「新型冠狀病毒」。

對於傳染病疫情，香港人感受至深，因為２００３年的沙氏，香港是全球重災區之一，共有

１７５５人受感染，最終導致２９９人死亡，也是近年香港最嚴重的一次瘟疫。當然，香港人最

記得的是，沙氏是由內地傳入的。

回說投資，豬年之前的狗年，受到中美貿易戰影響，可以謂歷盡劫波，整體大市下跌一成以

上，而個別股票下跌三四成以上的比比皆是。

本以為，豬年的投資也不會好過，但埋單計數，似乎又不太差，尤其是個股方面。

今日大年三十，又來總結一下我在年初推介的「發財股」。正如剛才所說，由於狗年的時候

，不少股票都跌得厲害，我的推介中，其中一個重點就是博這些股票見底回升。



＊豬年推介石藥最勁＊



結果，好幾隻推介也有這個效果。豬年我推介的８隻發財股包括：騰訊（００７００）、吉

利汽車（００１７５）（下稱吉利）、石藥集團（０１０９３）（下稱石藥）、小米集團

（０１８１０）（下稱小米）、中國鐵塔（００７８８）（下稱鐵塔）、中國海外

（００６８８）（下稱中海）、創維數碼（００７５１）（下稱創維）和同程藝龍

（００７８０）。

豬年我沒有作中期檢討，所以，該８隻推介一直維持至今。結果，８隻推介中，表現最好的

是石藥，由推介至昨日為止（下同）升了四成一，這是典型跌得過殘的股票，在基本因素沒有變

壞的情況下，股價見底回升好例子。

至於表現第二佳的股票，就是小米。但值得提一句，小米的股價走勢可謂十分嚇人，我推介

時的價格是１０﹒３６元，但她曾經跌至８元附近，但在年底前突然發力，股價從最低位反彈逾

七成，簡直是對股東的重大考驗。以我推介時的股價１０﹒３６元計，升幅也近三成。

而股王騰訊也算恢復一點股王本色，雖然股價一度下跌至３２０元左右的低位，但很快已經

回穩，同樣是年底前大幅發力，最高升至４１３元高位，但受到武漢肺炎影響，股王也帶領大市

回落。以我的推介價３４７﹒６元計，升幅只有一成一。

其他推介股方面，鐵塔升了一成，創維跌了５％，中海跌了７％，表現最差的是同程藝龍。

這隻股票也值得一提，我推介時，她的股價受業績憧憬而搶高，早段的升幅相當不俗，但其後業

績走樣，股價也顯著回落。

年底前本來也有反彈的，但結果爆發武漢肺炎，相信會打擊內地在新春的旅遊熱潮，這隻從

事旅遊、酒店和交通運輸訂票服務的公司，股價再受壓力，以我的推介價１５﹒５２元計，下跌

近三成。

如果以國企指數作為一個比較指標，上述８隻推介中，５隻上升的股票都跑贏大市，下跌的

股票就跑輸大市，因為國企指數在推介期間幾乎是平收的，只下跌１％。

今年的形勢不同，雖然暫未知內地疫情的演變，但根據過去的經驗，疫情很少會對經濟造成

長期影響，況且武漢和周邊城市已經實施「封城」的做法，相信會有效阻截疫情的傳播。

中美能夠達成首階段的貿易協議，是對環球經濟最大的支持，對中國來說，她可以用時間換

取調整經濟結構的空間。新經濟和內需應該是未來內地經濟的主軸。



＊鼠年推介平安好醫生＊



新經濟配合內需概念正好跟鼠年的生肖一樣，同樣以靈巧為重心。內地爆發疫情，市民減少

出行，更加會進一步刺激網購，對於阿里巴巴（０９９８８）這隻龍頭股應該會更受惠。

內地爆發疫情，對於醫療的需求將會更大，而以網上會診為招徠的平安好醫生

（０１８３３）正好配合新經濟和當前的疫情。所以，我今年的推介將包括這兩隻新經濟股。

但我會繼續保留騰訊和小米這兩隻既是內需，也是新經濟股的龍頭。另外，我還會推介醫藥股，

但今年我會換上瀚森製藥（０３６９２），其餘推介還包括安踏體育（０２０２０），因為今年

是奧運年，也是安踏之年（２０２０年），還有兩隻是碧桂園服務（０６０９８）和錦欣生殖

（０１９５１）。

中資股吸引的地方是回報可觀，但風險也很大，尤其是政策風險，但我仍然堅信，中國經濟

始終是反覆向上的，只要肯多做功課，也有耐性的話，中資股最終都會給大家可觀的回報，祝願

大家鼠年投資得心應手。個別股票的分析，鼠年回來再續。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

