《鍾之日記》金豬運滯風暴起，魚缸豬年跌４１點

《鍾之日記》１月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：休息。



豬年最後一個交易日，港股只有半日市，而Ａ股已進入新春休市期，３１日才復市。香江魚

缸經歷昨日（２３日）震盪後，恆指今早高開２６點，部分地產股見有追捧，濠賭股表現低開後

高走，表現窄幅上落，全日收報２７９４９點，升４０點或０﹒１５％，主板成交４７３﹒２２

億元。港股全周表現慘淡，因武漢肺炎疫情急轉直下，累計五日挫１１０６點，終止七連升，更

創去年１１月中以來最大跌幅，但總結整個豬年，港股經歷先升再跌後回穩，累計小跌４１點或

０﹒１５％，香港渡過了近年以來最慘淡的一年，但恆指表現相對而言仍然有驚無險。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）今日跌０﹒３％，港交所（００３８８）升

０﹒７％，騰訊控股（００７００）升０﹒１％，友邦保險（０１２９９）升０﹒２％。

至於新型冠狀病毒肺炎疫情，香港目前確診兩宗新型冠狀病毒個案，據報一名懷疑患者在經

過第一次檢測後，結果呈陽性反應，現正等待第二次測試結果。醫院管理局質素及安全總監鍾健

禮表示，截至今早８時，本港新增６６宗須呈報的懷疑新型冠狀病毒個案，總數增至２３６宗，

其中１１９人仍然留醫。



＊海陸空允免費退款，港旅行社撤新春內地團＊



內地肺炎疫情持續擴散，國家衛生健康委最新公布，截至１月２３日２４時，２９個省（區

、市）累計報告新型肺炎確診病例增至８３０宗，其中重症１７７例。除了重災區湖北省，河北

、黑龍江省亦先後通報有死亡病例，前內地死亡病例增至至少２６例，覆蓋省份亦從兩個擴至三

個。

武漢宣布離漢通道暫時關閉後，２５日０時起更將過江隧道關閉，目前湖北省共有１３個城

市區域公共交通停運。

春節前夕，人口有重大的遷移。交通運輸部公布，自今日起，此前在道路水路客運站、道路

水路客運聯網售票平台等各渠道已購買道路水路客運班線客票的旅客，售票單位應當予以免費辦

理；另外，中國民航局亦發布關於免收民航機票退票費的通知，旅客自願退票的，各航空公司及

其客票銷售代理機構應免費辦理退票，不得收取任何費用。

內地航空股連日大受打擊，惟收市前獲市場低吸，國航（００７５３）和南航

（０１０５５）雙雙微升０﹒２％，東航（００６７０）亦揚０﹒５％。公路及鐵路股表現分化

，安徽皖通高速公路（００９９５）跌１﹒２％，廣深鐵路（００５２５）跌０﹒９％，江蘇寧

滬高速公路（００１７７）跌０﹒８％，惟深高速（００５４８）升０﹒４％，成都高速

（０１７８５）更漲２﹒４％

在線旅遊平台攜程宣布，擴大退訂保障範圍，免費取消全國範圍內旅行產品訂單，包括機票

、火車票，和在１月２３日至２月８日期間的酒店及旅遊渡假產品，相關訂單均可免費取消。

香港方面，康泰旅行社取消１月２５日（年初一）至１月３１（年初七）期間出發的全線內

地旅行團，當中涉及８０團。其後，永安旅遊和星晨旅遊亦宣布取消新年期間的內地團。



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