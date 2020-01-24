【武漢肺炎】廣東新增確診２１宗，武漢來穗人員居家隔離１４天

《經濟通通訊社２４日專訊》廣東衛健委今日公布，截至２３日午夜１２點，廣東省報告新

型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例２１宗。新增出院病例２宗，均為深圳。

分地區看，陽江（３宗）、清遠（１宗）均為首次報告確診病例。其他６地市新增確診病例

中，廣州２宗、珠海４宗、佛山５宗、韶關１宗、惠州４宗、中山１宗。



＊啟動重大突發公共衛生事件一級響應＊



面對新型冠狀病毒肺炎疫情繼續蔓延，廣東衛健委２３日宣布，根據《廣東省突發公共衛生

事件應急預案》，決定啟動廣東省重大突發公共衛生事件一級響應。

而廣州市疾病預防控制中心向市民發布健康防護指引，指當局只要得到線索，就第一時間會

進行追蹤，如果相關人員有症狀，需要隔離進行觀察、檢測和治療。從武漢來廣州即使無症狀，

也要居家隔離１４天。



＊深圳停發往武漢公路客運班線＊



深圳市公共交通管理局發布相關道路客運要求，疫情未得到有效控制前，深圳市道路客運車

輛原則上不得前往武漢或途徑武漢等地區。春運節後湖北方向道路旅客返深，深圳將在各轄區設

置湖北方向旅客集中下客應急安置點，旅客、司機等都需統一檢測排查，及對車輛進行消毒。

另外，自即日起，要求公交客運行業一線工作人員工作時必須佩戴口罩等防護設施；客運站

要對所有進站下車旅客和進站乘車旅客按規定進行體溫測量，對於發現的疑似人員應配發口罩，

並聯系轄區衛生健康部門移送；要求客運站、客運企業加強對工作區域、運輸工具的消毒、通風

，提醒工作人員勤洗手、勤消毒。（ａｃ）

