【武漢肺炎】天津動車客運段乘務車間職工確診，沒到過武漢

《經濟通通訊社２４日專訊》天津市疾控中心公布，今日１０時新增１例新型冠狀病毒感染
的肺炎確診病例。患者為男性，５６歲，無武漢旅行和工作史，與天津市已確診的第２例、第５
例患者均系天津動車客運段乘務車間職工。目前已轉至定點醫院接受隔離治療。
天津市疾控中心連夜對該車間進行全員排查和流行病學調查，對該車間密切接觸人員實施醫
學觀察，立即對該車間進行終末消毒，目前已採取封控措施。（ｃｔ）
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