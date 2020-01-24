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即市新聞

24/01/2020 12:09

【武漢肺炎】天津動車客運段乘務車間職工確診，沒到過武漢

　　《經濟通通訊社２４日專訊》天津市疾控中心公布，今日１０時新增１例新型冠狀病毒感染
的肺炎確診病例。患者為男性，５６歲，無武漢旅行和工作史，與天津市已確診的第２例、第５
例患者均系天津動車客運段乘務車間職工。目前已轉至定點醫院接受隔離治療。
　　天津市疾控中心連夜對該車間進行全員排查和流行病學調查，對該車間密切接觸人員實施醫
學觀察，立即對該車間進行終末消毒，目前已採取封控措施。（ｃｔ）

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