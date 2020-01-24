【武漢肺炎】人社部：受疫情影響的困難企業盡量不裁員或少裁員

《經濟通通訊社２４日專訊》人社部發文指出，企業因受疫情影響導致生產經營困難的，可

以通過與職工協商一致採取調整薪酬、輪崗輪休、縮短工時等方式穩定工作崗位，盡量不裁員或

者少裁員。

而符合條件的企業，可按規定享受穩崗補貼。企業停工停產在一個工資支付周期內的，企業

應按勞動合同規定的標準支付職工工資。超過一個工資支付周期的，若職工提供了正常勞動，企

業支付給職工的工資不得低於當地最低工資標準。（ａｃ）

