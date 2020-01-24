【武漢肺炎】新加坡和越南首次確診病例，歐美多地出現疑似個案

《經濟通通訊社２４日專訊》新型冠狀病毒肺炎持續向海外擴散，新加坡衛生部昨晚（２３

日）確認當地首宗病例，患者是一位６６歲武漢男子。這名旅客本月２０日與家人乘機抵達新加

坡，入住香格里拉聖淘沙度假酒店，之後出現發燒、咳嗽等症狀，於２２日前往新加坡中央醫院

就診，並於２３日傍晚確診感染新型冠狀病毒，目前住在新加坡中央醫院隔離病房。

新加坡衛生部已開始追蹤與這名患者有過密切接觸的人，目前已追蹤到與他同行的９名旅伴

，將對他們進行隔離至與確診患者接觸後１４天。另有一名５３歲女子初步測試結果呈陽性，目

前正在等待最終的檢測結果。



＊日本、南韓出現第二宗確診病例＊



與此同時，日本厚生勞動省今日表示，該國出現第二宗武漢新型冠狀病毒的肺炎確診病例，

患者日前到東京旅遊，現時留院。據日本放送協會（ＮＨＫ）報道，這名被確診的患者為男性，

常年居住在武漢，約４０歲。１９日，該患者赴日旅遊，期間發燒、嗓子痛，隨後前往醫療機構

就診。２４日，該患者被確診患新型冠狀病毒肺炎，目前正在東京都內一家醫療機構住院。

韓聯社亦確認，南韓出現第二例新型冠狀病毒肺炎確診病例。南韓疾病管理本部今日表示，

該患者幾天前從武漢乘飛機至南韓仁川機場入境，經檢查呈新型冠狀病毒陽性。

此外，越南首次確診新增兩宗病例，來自武漢的６６歲男子１３日前往河內，再到芽莊探望

兒子。二人先後出現發燒的病徵，入院後接受測試，結果對新型冠狀病毒呈陽性反應。目前接受

隔離。



＊歐美多地出現疑似病例＊



美國媒體報道，當地時間周三（２２日）晚和周四（２３日）下午，美國洛杉磯和德克薩斯

州的布拉索斯郡（Ｂｒａｚｏｓ Ｃｏｕｎｔｙ）相繼宣布發現了可疑新型冠狀病毒患者，分別

是一位從墨西哥城飛往洛杉磯的旅客和一名德克薩斯農工大學的在讀生。據悉，這名學生來自武

漢，現已被隔離在家等待進一步檢查結果。目前，二人均尚未被確診。

此外、意大利、墨西哥等出現疑似新型冠狀病毒攜帶者。

在就新型冠狀病毒召集的應急委員會舉行了兩天會議後，世界衛生組織在當地時間２３日晚

、北京時間２４日凌晨舉行的新聞發布會上宣布，目前將新型冠狀病毒肺炎疫情界定為「國際關

注的突發公共衛生事件」還為時過早，暫時不將疫情確定為「國際關注的突發公共衛生事件」。

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