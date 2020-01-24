【武漢肺炎】武漢醫院人滿為患缺防護物資，封城令經濟大省陷癱瘓

《經濟通通訊社２４日專訊》武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，全國最新確診人數達８３０

例，其中５７１例來自武漢。武漢市為免疫情繼續擴散至全國，昨日（２３日）突然宣布封城，

而且是內外交通全封，令外界震驚。

措施是否真的有效遏制病毒傳播，仍有待觀察。封城第一日，《中央電視台》在節目《新聞

１＋１》引述武漢一線醫生指出，目前發熱病人人數眾多，無法得到及時收治，且收治的病人無

法進行及時的病原檢測，導致出現交叉感染。內地網絡昨流傳一段影片，指是武漢一家醫院的內

部情況，從片中可見醫院內已人滿為患，連走廊都塞滿求診的患者。

而醫護人員的受保護情況亦不容樂觀，武漢醫護界向央視反映，正常醫院防護服及護目鏡嚴

重不足，且醫護人員沒有集中食宿的地點，不但難以上下班，也增加了醫護人員被外界感染的機

會。

目前除了武漢，湖北另外六座城市鄂州、黃岡、赤壁、仙桃、枝江、潛江亦相繼實施封城，

另外，省?旅行社不再組團出行，大專院校、中小學及幼兒園推遲開學時間，公務員取消出差，

招商引資活動一律暫停。



＊封城影響逾２千萬人口，經濟大省恐陷癱瘓＊



封城措施對中國人影響有多大？根據統計數字，湖北省人口總數約５９００萬人，被封禁的

七城總人口合共２３１８萬人，佔了湖北總人口的四成，也佔了全國總人口的１﹒７％，而統計

人口尚不包括那些到武漢工作的外來務工人員。這樣巨量的人口在出行受阻、生活物資供應短缺

騰貴、不事生產的城市中，能否撐足一個月甚至更長的時間，必須要打一個大大的問號。

經濟方面，湖北省去年ＧＤＰ總量達到１９８９５﹒７５億元（人民幣．下同），全國排行

第七，增速為８％，在Ａ股上市的公司有１０６家，截至上個收市日總市值達到１０５０７﹒６

億元。根據資料，湖北支柱產業包括汽車、鋼鐵、石化、食品、電子信息、紡織、裝備製造、建

材、生物醫藥和金融。若湖北七城疫情導致封城政策持續，外來人員不敢或無法進城，將導致各

城經濟生產將陷入停頓，服務業及零售業甚至直接進入冰河期，或將影響就業情況。



＊辦萬家宴及團拜演出，湖北官場操作遭外界狠批＊



盡管武漢以至於湖北省出現了建國以來罕見的疫情，但地方官員的不作為，令人遺憾。據內

地傳媒報道，湖北當局於本周二（２１日）舉行了２０２０年湖北省團拜會文藝演出，演出地點

就是在武漢洪山禮堂，結果在演出結束後的兩日，武漢便宣布封城。

湖北省委書記、省人大常委會主任蔣超良以及省委副書記、省長王曉東等官員，與各界代表

一同到場觀看了演出。據報道，當局「高度重視」今次演出，要求要「營造出喜慶、歡快的良好

節日氛圍」。報道說，演職人員都戴著層層口罩，克服肺炎恐慌，有女演員感冒鼻塞、身體不適

，但仍帶病帶傷完美演出。目前該篇新聞已在湖北省民族歌舞團的微信公眾號上被撤下。

而當地出現的「迷惑事件」不止於此。在上周日（１９日），武漢市百步亭社區居然舉行了

「第二十屆萬家宴」，據稱有４萬多個家庭參加、菜品過萬道，就像是為新型冠狀病毒舉行的一

場狂歡「放題」；周三（２２日）華南海鮮市場的商戶戴著口罩，在該市場門口排隊領取補貼款

，而有部分商戶就是今次疫情的首批感染者。湖北省官員對疫情處理不善遭外界炮轟，有內地網

民狠斥該省官員對疫情毫不上心，至今仍在粉飾太平。（ｅｙ）

