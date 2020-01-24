《經濟通通訊社２４日專訊》在美國上市的在線旅遊平台攜程在官方微博宣布啟動１億元人
民幣重大災害保障金，及再次擴大退訂保障範圍，免費取消全國範圍內旅行產品訂單，包括機票
、火車票，和在１月２３日至２月８日期間的酒店及旅遊渡假產品，相關訂單均可免費取消。攜
程還承諾，雖然由於服務諮詢量激增，可能會有等待排隊的現象，但絕不會少退一分錢。
攜程總裁孫潔亦發布全員信，指疫情形勢嚴峻，全面保障服務攜程責無旁貸。
攜程在美股價下跌０﹒６％，報３４﹒２６美元。（ｅｙ）
24/01/2020 11:54
【武漢肺炎】攜程：全國旅行產品均可免費退訂，絕不少退一分錢
《經濟通通訊社２４日專訊》在美國上市的在線旅遊平台攜程在官方微博宣布啟動１億元人
民幣重大災害保障金，及再次擴大退訂保障範圍，免費取消全國範圍內旅行產品訂單，包括機票
、火車票，和在１月２３日至２月８日期間的酒店及旅遊渡假產品，相關訂單均可免費取消。攜
程還承諾，雖然由於服務諮詢量激增，可能會有等待排隊的現象，但絕不會少退一分錢。
攜程總裁孫潔亦發布全員信，指疫情形勢嚴峻，全面保障服務攜程責無旁貸。
攜程在美股價下跌０﹒６％，報３４﹒２６美元。（ｅｙ）
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