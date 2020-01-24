【ＦＯＣＵＳ】豬年收官暫困頓，金鼠年冀彎道超車

【ＦＯＣＵＳ】新型冠狀病毒肺炎確診病例直逼千字頭，Ａ股周四（２３日）錄史上最差農

曆新年表現，惟恆指豬年「收爐日」意外先跌後升，報２７９４９點企穩牛熊線，較狗年歲尾微

跌４１點。

所謂有危就有機，當賀歲電影紛紛撤離春節檔、北京故宮宣布閉門謝客、澳門特首聲稱不排

除關閉賭場時，瑞銀就大膽建議逢低買入，而策略模擬遊戲Ｐｌａｇｕｅｙ（瘟疫公司）另類躍

升內地ｉＯＳ下載榜之首，宣布計劃開發新病毒疫苗的藥廠Ｉｎｏｖｉｏ股價亦飆升。回看海底

撈（０６８６２）２００３年ＳＡＲＳ時以外賣打響名號的案例，困局或正是彎道超車的良機，

愁雲中勿失希望！



＊瑞銀：跌市為戰術性買入機會＊



據國家衛生健康委員會通報，截至周五（２４日）零時，累計報告新型冠狀病毒感染肺炎確

診病例８３０例、死亡２５例。儘管個案數持續增加，但世衛（ＷＨＯ）經兩日緊急會議後，卻

未宣布將肺炎疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」；換言之，即是未建議對旅行或貿易採

取更廣泛限制。

瑞銀就發表研究報告稱，雖然航空、旅遊和一些消費股可能受創，但「將市場的下跌視為戰

術性買入機會」，仍積極看待亞洲股市，尤其是中國股市。該行解釋，疫情衝擊應只限於一季度

，美中第一階段貿易協議的積極影響仍蓋過前者，而除貿易協議外，內地經濟和公司盈利應開始

改善，從而提振股市。其強調，即使疫情最終比預期更嚴重，中國可能放鬆貨幣政策，以減輕對

經濟增長的任何影響。

此外，製藥巨頭Ａｓｔｒａ Ｚｅｎｅｃａ的首席執行長Ｐａｓｃａｌ Ｓｏｒｉｏｔ於達

沃斯論壇稱，中國的冠狀病毒爆發看起來已暫受控；瑞士Ｒｏｃｈｅ製藥的董事長

Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈ Ｆｒａｎｚ於同一場合指，美國流感季的死亡率較新病毒高得多。



＊手遊、藥廠、影片商另類跑贏＊



跟湖北８市史無前例下達「封城令」的緊張相比，減少外出「宅」在家的中國網民卻另類捧

紅一款病毒主題手遊。據移動應用分析公司Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ數據，策略模擬遊戲

Ｐｌａｇｕｅｙ（瘟疫公司）周三（２２日）起躍升內地ｉＯＳ付費遊戲下載榜之首。

而總部位於賓夕法尼亞的生物技術公司Ｉｎｏｖｉｏ，因宣布獲得流行病預防創新聯盟

（ＣＥＰＩ）最高９００萬美元資助，將研發針對新型冠狀病毒的疫苗，其股價周四大升逾

１１％，盤後再漲逾４％。更令人驚訝的表現來自分子診斷公司

Ｃｏ－Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，由於聲稱已完成就新肺炎病毒篩查測試的原理設計，以滿足快

速篩查病毒的目的，公司股價周四飆升逾７９％。

回看２００３年時，剛在西安開設兩間分店的海底撈就遇見ＳＡＲＳ疫情爆發，餐飲業陷入

低谷。面對營業額驟降９５％，公司想出「既然客人不敢出門，就給客人送上門」的主意，創下

火鍋外賣先例，並趁機打響名號。疫情結束後，海底撈即在北京、上海等地快速擴張，更於

２０１０年正式成立「Ｈｉ撈送」外賣服務公司，顯示困局或正是彎道超車的良機。

無獨有偶，旗下賀歲片《囧媽》將於大年初一改登錄抖音、今日頭條等在線平台，歡喜傳媒

（０１００３）周五半日市收漲逾４３％，當真「豬籠入水」。

