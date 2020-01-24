《投資筆記－黃子燊》２０２０年環球市場展望（下）

《投資筆記》上期文章跟大家談過，我們認為２０２０年的投資環境相對優於２０１９年，

核心憂慮是貨幣政策轉向，但預計即使會發生，亦是下半年才會發生的事。故此預期上半年的情

況仍會是較宜投資的環境。全球資產中，由於認為今年減息的空間相對有限，而且利率周期由升

轉跌的轉折點已在去年出現，投資債券最好的時間已過，故此相信整體來說２０２０年是股優於

債，而在整體股票資產當中，由於（１）美國經濟最為強勁；（２）美股創造盈利能力相對較強

及（３）美國經濟若變壞，則具有寬鬆貨幣政策作支撐，故此在全球股票資產當中，我們最為看

好的仍是美股。

就中港股市，我們的看法又如何呢？簡要而言，我們認為中國經濟於２０２０年的上半年將

會弱於２０１９年，但對中港股市的表現，我們還是偏向看好。



＊預料中國經濟今年增速將放緩＊



為何中國經濟於本年將會弱於去年呢？主要是因為據我們估算，中國的投資、消費、出口三

大動力，均會弱於去年。（一）投資方面，我們相信由於中國的三大投資動力（製造業投資、房

地產投資、基建投資）中，由於就（ｉ）製造業投資，２０１９年工業企業總利潤下跌，加上生

產者物價指數和製造業採購經理人指數顯示工業板塊面對價量齊跌，故預料製造業的投資會維持

弱勢；而就（ｉｉ）房地產投資，由於內房企業於去年的購置土地面積及商品房銷售面積有所下

跌，預計其今年的投資額亦將會有所減少；而就基建投資的增長率，雖然由於官方希望透過基建

拉動經濟而會有所增強，但預料不足以抵銷房地產投資下跌帶來的影響，故此投資整體的動力預

計會有所下跌。（二）消費方面，我們則看到中國整體的消費動力是結構性下降的，以過往十年

的趨勢來看，是持續下降，故此我們預料有關趨勢於本年仍會持續；而另一個結構性因素，則是

因為我們看到中國家庭負債相對ＧＤＰ的比率不斷上升，這亦會壓抑了消費增長。（三）出口方

面，由於美國對中國的關稅仍未撒銷，產業鍊重塑的趨勢仍會持續，故此相信增長的力度亦是有

限。在中國三大經濟動力均轉弱的情況下，我們相信明年中國的經濟增長將會落在５﹒８％至

６﹒１％的區間。



＊不看淡港股，重點關注三板塊＊



雖然我們相信中國經濟今年將會有所放緩，但這並不代表我們看淡港股，原因是港股的估值

與歷史相較，仍屬合理偏便宜，下行空間有限。由於預計利好因素將集中在上半年浮現（如中美

貿易戰停火、中國經濟周期性短反彈、降準、外圍放水等），故相信港股將會於今年上半年見高

位。

而在這個背景下，我們有部分港股板塊會重點部署。第一個是「消費升級」板塊。的確，我

們看到消費整體總量的增長率將有所下跌，然而，由於中產階級人數的增加，我們相信一些相對

優質品牌的消費客量及金額均會有所增加，利好「消費升級」板塊的表現。第二個是「５Ｇ板塊

」，主要由於本年是中國的５Ｇ大年，５Ｇ將要進入大量建設並邁向普及應用的階段，在這情況

下，５Ｇ不論是上、中、下游均會受惠，而這個板塊的上游既是整個５Ｇ生態建設的開端，亦相

對不受中美貿易爭端的困擾，加上盈利確定性不低，為我們重點關注的目標。第三個是和「物業

竣工」有關的板塊，原因是我們看到過往三年是內房銷售的高峰，而且開工率偏高但竣工率偏低

，預期接下來三年將會是竣工高峰，故此與物業竣工有關的行業，如「白色家電」、「物業管理

」、「後周期建材」如玻璃等均為我們相對關注的板塊。而由於我們預期中國的增長將結構性逐

步放緩，從增量經濟轉往存量經濟，在這樣的宏觀背景有利龍頭企業而不利較小型的企業，在此

情況下，戰友投資不同板塊時，便要盡量買入龍頭而避開行業排位較後的企業了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》

