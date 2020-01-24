《ＥＴＦ導航－陸頴詩》今年中國及新興市場經濟展望

《ＥＴＦ導航》中美兩國在經歷了長達近兩年的貿易爭端後，最近簽署第一階段經貿協議，

紓緩了投資情緒。然而，全球經濟料進一步放緩，而不確定性因素持續上升，一直為投資者所關

注的中國和新興市場，２０２０年經濟展望如何？



＊不確定性增加，中國經濟增長料續放緩＊



２０１９年，受中美貿易緊張局勢影響，加上一系列經濟刺激措施難以提振民營企業，中國

經濟面臨多方面威脅，並處於政策長期高度不確定的環境中。根據領航最新發布的「２０２０經

濟及市場展望」報告，這種不確定性將令中國短期增長下降０﹒８％，而這種影響在新經濟板塊

更為明顯。

隨著經濟持續結構性減速，我們預期中國經濟增長可能會放緩至５﹒８％，較過去三年６％

的增長率有明顯下降的趨勢。從積極的角度來看，中國經濟硬著陸或增速低於５％的可能性甚低

，因為我們預期政策制定者將繼續實施針對性刺激措施，加上全球多家主要央行轉向鴿派。然而

，鑑於中期金融穩定風險，預期這些措施將保持在適度水平，從而減少今年全球經濟增長前景的

不利因素。

我們認為當下中美緊張關係是一把雙刃劍。受制於外部壓力，中國政府或將重啟改革議程，

促進生產率。這樣一來，中國經濟實現平穩的重新平衡的可能性將會增加，但也有機會硬著陸。

不過，我們認為實現前者的可能性較高，因為現時中國宏觀經濟政策仍具有充足的緩衝作用，且

在解決產能過剩問題方面亦取得進展。

中國經濟中期前景的關鍵因素，在於推動國內結構性改革的同時，又能應對全球更為複雜的

政治環境。貿易關係、政治和治理方面的制度變化，使中國邁向發達經濟體的過渡之路變得複雜

。外部不確定性上升，可能會誘使中國政策制定者採取緩兵之計，追求短期的金融穩定，但如此

將不利於長期的金融穩定和結構性改革，令中國未來陷入「日本式經濟停滯」或「新興市場式不

穩定」情形的風險上升。

長遠而言，我們對中國經濟前景持樂觀態度，但經濟受到多重複雜且根深蒂固的因素影響。

因此，我們會繼續密切關注中國經濟、金融、政策、社會和政治方面的發展。



＊新興市場總體經濟增長料達４﹒６％＊



新興市場方面，隨著全球貿易增長放緩，我們預期今年亞洲新興市場的下行壓力比拉丁美洲

和歐洲新興市場更？嚴重。然而，新興市場仍是全球增長最快的地區，總體經濟增長達４﹒６％

，而通脹壓力較為溫和，大多數國家的通脹率達到或低於目標水平。

同時，大部分新興市場國家已轉向採取擴張性金融和貨幣政策，以應對消費者需求放緩。為

防止全球金融狀況進一步收緊，發達國家貨幣政策已轉向鴿派，以刺激消費者需求。由於大部分

新興市場央行仍具政策空間推行貨幣寬鬆措施，即使經濟增長急速放緩，也能降低相關下行風險

。

隨著市場波動性及政策不確定性增加，我們預計未來１０年金融市場回報率將保持低迷。在

當前複雜的投資環境下，投資者應保持一定程度的紀律，以及堅持低成本、多元化分散投資策略

，以爭取長線投資成功的最佳機會。

《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

