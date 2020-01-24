  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/01/2020 10:08

【武漢肺炎】澳門宣布非高等教育學校延至２月１０日或之後上課

　　《經濟通通訊社２４日專訊》澳門教育暨青年局（教青局）今天宣布，因應武漢新型冠狀病
毒肺炎疫情，澳門非高等教育學校延期上課，於農曆新年假期後，延至２０２０年２月１０日（
星期一）或之後上課。
　　教青局表示，已通知學校妥善安排學生在家學習的相應方案，同時私立補充教學輔助中心及
持續教育機構應配合，延後至２月１０日或之後運作。期間教青局會持續密切監察疫情發展，適
時作出相應安排。　（ｔｆ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道24/01/2020
【武漢肺炎】林鄭：已與張建宗通電商討防疫措施 官員嚴陣以待
國際動態24/01/2020
特彈劾審訊 民主黨拒「交換證人」
生財有道23/01/2020
【武漢肺炎】衛生署：兩個案確診感染新型冠狀病毒
生財有道23/01/2020
去年外匯基金投資收入2472億 為歷來第二高
生財有道23/01/2020
【豬年收官】武漢封城惹恐慌 滬指暴挫2.8% 豬年累升14%
中國故事23/01/2020
【武漢肺炎】澳門撤農曆新年慶祝活動 限購口罩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金