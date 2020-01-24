【武漢肺炎】澳門宣布非高等教育學校延至２月１０日或之後上課

《經濟通通訊社２４日專訊》澳門教育暨青年局（教青局）今天宣布，因應武漢新型冠狀病
毒肺炎疫情，澳門非高等教育學校延期上課，於農曆新年假期後，延至２０２０年２月１０日（
星期一）或之後上課。
教青局表示，已通知學校妥善安排學生在家學習的相應方案，同時私立補充教學輔助中心及
持續教育機構應配合，延後至２月１０日或之後運作。期間教青局會持續密切監察疫情發展，適
時作出相應安排。 （ｔｆ）
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