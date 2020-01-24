【武漢肺炎】新華旅遊取消新春期間出發中國旅行團

《經濟通通訊社２４日專訊》鑑於內地感染新型冠狀病毒的肺炎疫情擴散，本港多間旅行社
相繼取消新春期間，其中，新華旅遊亦宣布，取消由明日（２５日）起至２月１０日期間出發的
全線中國旅行團，至於２月１０日之後的旅行團是否如期出發，會於１月２９日檢討。
該公司估計約有３０００名團友受影響，已經報團的顧客可以選擇轉團、保留團費，或者扣
除手續費後退團。（ｃｌ）
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