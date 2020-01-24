《經濟通通訊社２４日專訊》龍資源（０１７１２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度扭虧為盈，純利介乎５８０萬至７２０萬澳元。
集團指，轉虧主因受惠黃金平均價格較高及黃金生產增加，隨著在２０１８年於Ｏｒｉｖｅ
ｓｉ礦上部進行開發活動後，地下礦場所產高品位礦石於去年大升，而於去年對平均品位為每噸
９．４克黃金的高品位Ｏｒｉｖｅｓｉ礦石進行加工。
此外，於瑞典北部Ｓｖａｒｔｌｉｄｅｎ工廠開始對自Ｆａｂｏｌｉｄｅｎ金礦開採的首批
礦石進行加工。
集團預期在３月９日公布業績。（ｗｈ）
24/01/2020 07:55
【企業盈喜】龍資源（１７１２）料去年扭虧，最多賺７２０萬澳元
《經濟通通訊社２４日專訊》龍資源（０１７１２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度扭虧為盈，純利介乎５８０萬至７２０萬澳元。
集團指，轉虧主因受惠黃金平均價格較高及黃金生產增加，隨著在２０１８年於Ｏｒｉｖｅ
ｓｉ礦上部進行開發活動後，地下礦場所產高品位礦石於去年大升，而於去年對平均品位為每噸
９．４克黃金的高品位Ｏｒｉｖｅｓｉ礦石進行加工。
此外，於瑞典北部Ｓｖａｒｔｌｉｄｅｎ工廠開始對自Ｆａｂｏｌｉｄｅｎ金礦開採的首批
礦石進行加工。
集團預期在３月９日公布業績。（ｗｈ）
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