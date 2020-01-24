  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/01/2020 07:55

【企業盈喜】龍資源（１７１２）料去年扭虧，最多賺７２０萬澳元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》龍資源（０１７１２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度扭虧為盈，純利介乎５８０萬至７２０萬澳元。
　　集團指，轉虧主因受惠黃金平均價格較高及黃金生產增加，隨著在２０１８年於Ｏｒｉｖｅ
ｓｉ礦上部進行開發活動後，地下礦場所產高品位礦石於去年大升，而於去年對平均品位為每噸
９．４克黃金的高品位Ｏｒｉｖｅｓｉ礦石進行加工。
　　此外，於瑞典北部Ｓｖａｒｔｌｉｄｅｎ工廠開始對自Ｆａｂｏｌｉｄｅｎ金礦開採的首批
礦石進行加工。
　　集團預期在３月９日公布業績。（ｗｈ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態24/01/2020
特彈劾審訊 民主黨拒「交換證人」
生財有道23/01/2020
去年外匯基金投資收入2472億 為歷來第二高
生財有道23/01/2020
【豬年收官】武漢封城惹恐慌 滬指暴挫2.8% 豬年累升14%
中國故事23/01/2020
【武漢肺炎】澳門撤農曆新年慶祝活動 限購口罩
生財有道23/01/2020
【武漢肺炎】本港第二宗高度懷疑個案 男病人曾入住沙田帝逸酒店
國際動態23/01/2020
【武漢肺炎】肺炎疫情大爆發 各國提升旅遊警示加強邊境檢疫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金