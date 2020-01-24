【企業盈警】奧邦建築料去年扣除上市開支前盈利跌４０％

《經濟通通訊社２４日專訊》奧邦建築（０１６１５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利將較２０１８年度扣除一筆過上市開支前純利約３７１０萬澳門幣減少至少４０％，即

約２２２６萬元澳門幣。

該集團指，純利下跌主因為應對澳門經濟下滑而採取具競爭性的投標方法，導致具較低毛利

率的項目收益貢獻增加，加上一般及行政開支增加，主要是上市後專業及合規成本增加；以及香

港市場的擴張。但該集團指整體財務狀況仍然穩健，且對長遠前景保持樂觀。

該集團預期３月公布業績。（ｗｈ）

