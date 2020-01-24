《經濟通通訊社２４日專訊》博駿教育（０１７５８）公布，主席熊濤及兩名執行董事以每
股０﹒５元出售合共約２８﹒４６％股權予獨立第三者王惊雷，令王惊雷成主要股東兼單一最大
股東。
有關每股售價較昨天收市價０﹒４８元溢價約４﹒１７元，總代價約１﹒１７億元。該集團
指，執行董事熊濤、廖蓉和冉濤分別售約１３﹒９５％、５﹒１６％和９﹒３５％股權，總代價
分別為約５７３１萬元、２１２０萬元和３８４４萬元，而所持股權將分別降至１１﹒９８％、
４﹒９６％和５﹒６６％。（ｗｈ）
24/01/2020 08:04
博駿教育（０１７５８）獲王惊雷溢價購逾２８％股權，成最大股東
《經濟通通訊社２４日專訊》博駿教育（０１７５８）公布，主席熊濤及兩名執行董事以每
股０﹒５元出售合共約２８﹒４６％股權予獨立第三者王惊雷，令王惊雷成主要股東兼單一最大
股東。
有關每股售價較昨天收市價０﹒４８元溢價約４﹒１７元，總代價約１﹒１７億元。該集團
指，執行董事熊濤、廖蓉和冉濤分別售約１３﹒９５％、５﹒１６％和９﹒３５％股權，總代價
分別為約５７３１萬元、２１２０萬元和３８４４萬元，而所持股權將分別降至１１﹒９８％、
４﹒９６％和５﹒６６％。（ｗｈ）
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