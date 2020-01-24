《日入而息》港股豬年累跌０﹒１％，惠譽指新型肺炎不影響評級

《今天重點》﹡據報全國確診人數升至８８３人，僅西藏青海暫零報告；廣東新增確診２１

宗，武漢來穗人員居家隔離１４天；廣東即日起嚴禁轉運、販賣野生動物及

其制品；上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園明日起關閉；故宮等北京

多家文旅單位宣布閉館和取消活動

﹡衞生署表示至今接１６０個熱線查詢，有密切接觸者送醫；截至今早８時本

港新增６６宗呈報個案，憂年假後惡化

﹡林鄭月娥稱已與張建宗通電商討防疫措施，官員嚴陣以待

﹡惠譽指新型冠狀病毒疫情暫不影響企業及主權信用評級

﹡澳門宣布非高等教育學校延至２月１０日或之後上課；澳門關閘及港珠澳大

橋口岸下午３時起實施健康申報；澳門新東方置地酒店男員工報稱咳嗽發燒

送院



《即日市況》﹡港股豬年最後交易日高收４０點報２７９４９點，成交４７３億元



《美元匯價》﹡歐元技術位１﹒０９８０極重要，不妨部署；歐元最新報１﹒１０４４╱

４６，日圓最新報１０９﹒５１╱５３



《公司資訊》﹡新世界（０００１７）柏蔚山樓書涉錯漏，退回多收款項

﹡精雅印刷（０８３９１）已恢復最低公眾持股量規定

﹡長和（００００１）旗下和黃醫藥發ＡＤＲ，集資８﹒６億

﹡五龍電動車（００７２９）與中國公路車輛機械公司合作安排促進交付電動

車

﹡亞洲電視（００７０７）行政總裁汪家駟辭任，梁瑋玶獲委任執行董事

﹡歡喜傳媒（０１００３）終止電影保底發行協議，另與字節跳動合作

﹡大新銀行（０２３５６）推卡通人物兒童儲蓄戶口優惠，年利率高達２％

﹡港交所（００３８８）研究行政總裁的繼任規劃

﹡味千（００５３８）料全年純利減少五成至七成

﹡津上機床（０１６５１）料首三季溢利減少約五成

﹡光麗科技（０６０３６）料去年轉盈為虧蝕最多１５００萬元

﹡協眾國際控股（０３３６３）料去年虧損擴大至１﹒７３億元人民幣

﹡東方網庫（００４３０）料去年扭虧為盈，錄綜合除稅前溢利

﹡天長集團（０２１８２）料去年純利增不少於４５％

﹡萬事昌國際（００８９８）料去年綜合稅前溢利按年顯著減少

﹡英記茶莊（０８２４１）料首三季虧損擴大至５１０萬元

﹡東方海外（００３１６）去年總收益升５﹒２％，貨運量升３﹒８％



《國企紅籌》﹡中銀香港（０２３８８）推出手機「派利是」功能

﹡五礦地產（００２３０）全年度簽約銷售８６﹒５億人幣升２７％



《神州民企》﹡中國奧園（０３８８３）簽訂約１８億元雙幣種定期貸款融資

﹡三愛健康（０１８８９）指聯交所質疑公司營運或未能維持上市地位



《中國要聞》﹡銀保監表示截至去年末銀行業總資產同比增８﹒１％；去年原保險保費收入

４﹒２６萬億元人民幣

﹡可再生能源發電補貼政策出台，料今年新增補貼５０億

﹡據報國家電網下調今年電網投資計劃，同比降８﹒８％



《其他消息》﹡沙中線聆訊結束，委員會、禮頓和港鐵同指政府證人論據不足

﹡林鄭月娥稱致力捍衛香港優勢包括法治，對未來充滿信心

﹡地監局表示去年地產代理數目下跌１﹒５％，難預計今年趨勢



《修例風暴》﹡林鄭月娥稱對示威者政治訴求不會讓步，否則侵蝕一國兩制



《武漢肺炎》﹡廣東新增確診２１宗，武漢來穗人員居家隔離１４天；廣東即日起嚴禁轉運

、販賣野生動物及其制品

﹡黑龍江省現首宗死亡病例，疫情擴散至大慶、綏化

﹡故宮等北京多家文旅單位宣布閉館和取消活動

﹡林鄭月娥稱已與張建宗通電商討防疫措施，官員嚴陣以待

﹡張建宗稱今天起高鐵訪港旅客需提交健康申報表

﹡澳門宣布非高等教育學校延至２月１０日或之後上課；澳門關閘及港珠澳大

橋口岸下午３時起實施健康申報；澳門新東方置地酒店男員工報稱咳嗽發燒

送院

﹡小米集團啟動援助武漢行動，首批捐３０萬元防護物資

﹡陳沛然稱港府防疫措施「朝令夕改」，不利防疫工作

﹡財新引政府內部講話指黃岡１９日病毒肺炎病例已逾百

﹡衞生防護中心中午將就本港疫症最新情況舉行簡布會

﹡武漢醫院人滿為患缺防護物資，封城令經濟大省陷癱瘓

﹡新加坡和越南首次確診病例，歐美多地出現疑似個案

﹡湖北１０城公共交通停運；湖北增至１３市「封城」，武漢關閉過江隧道

﹡衞生署表示去年底至今懷疑個案達１７６宗

﹡據報湖北省商務廳副廳長疑染病，曾赴枝江市慰問群眾

﹡林村許願節部分活動將取消，許願樹仍開放予公眾

﹡天津動車客運段乘務車間職工確診，沒到過武漢

﹡衛健委專家提醒春節不要聚會，口罩非常重要

﹡上海文化場所、景點關閉，寺廟新年祈福活動停止

﹡衞生署表示至今接１６０個熱線查詢，有密切接觸者送醫

﹡截至今早８時，本港新增６６宗呈報個案

﹡人社部稱受疫情影響的困難企業盡量不裁員或少裁員

﹡中宣部、廣電總局協調捐贈電視劇予湖北及武漢電視台

﹡北京新發地暫停湖北農產品進入市場

﹡國務院料涉及緩報瞞報漏報疫情將嚴肅處理

﹡湖北啟重大突發公共衛生事件Ⅰ級響應，遲於廣東湖南

﹡新華旅遊取消新春期間出發中國旅行團

﹡醫管局指醫護人員暫時不需要全部人均全副裝備

﹡上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園明日起關閉

﹡廣東全省電影院春節假期暫停營業



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