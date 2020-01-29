《每周華語－黃溢華》順流逆流，自強不息，生命無常，開花結果



《每周華語》詩仙李白名作極多，其中《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》，詩曰：「故人西辭黃鶴

樓、烟花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡、唯見長江天際流」。黃鶴樓乃武漢名勝，已多次重建，

但仍不失它的歷史地位。長江往「天際流」正好寫出武漢長久於「順流逆流」中的獨特歷史：面

對逆境、最終也可克服之。



有云：「生命無常」。２０１１年３月見日本大地震、大海嘯甚而引致失控的核災難。

２００４年１２月南亞大海嘯、中國汶川大地震等天災╱人禍，人命財產損失巨大。人也好，國

家也好，有順境之時，亦有逆境的考驗。近半年，澳洲巨大山火，面積５０個香港之大，至今估

計有廿種生物╱物種可能面對滅絕的可能。山火未全熄，又遇上水災！話說樹熊很多年前甚多，

有四萬至六萬之數；一場大火，樹熊失去家園，不甚喝水但長期失去居所，見到水源，不「喝水

」也狂在水源喝水！可見山火殺傷力巨大，而樹熊有可能在２０５０年前後在地球消失。及時出

手相救，相信樹熊物種要一段長時間才可以重拾安全穩定繁殖的數目。日本方面，「松島」壯觀

的七╱八萬棵松樹給２０１１年的海嘯摧毀了！最後一棵幸存的松樹也未能生存。中國也好，印

尼也好，大地震生命財產損失巨大，面對天災╱人禍的逆境，也必須拿出正能量！全力應付，使

國家╱人民生活重拾正軌。



印尼今天仍全力改善海嘯╱地震預警系統，資金不足，但仍必須有足夠到位的預警系統，才

可以及時提供防險的風險系統。「人定勝天」？不可能。人類不可能與「天鬥」、「地鬥」及

「海鬥」。生命以極多形式存在！殺傷力巨大的病症╱疫症不斷出現，今天無，但總有一天有殺

傷力巨大的病毒、細菌，而人類的醫療科技、科研、抗生素也可能有一天「跟不上」，此時人類

便面對想像不到的巨大經濟╱人命損失！「地球村」有很多各式各樣的「生命體」，不要盲目認

為可以應付所有病毒及細菌。南北極加速融化，釋放出「古代」前所未見的細菌也不足為奇。人

類並無抗體╱抵抗力，因而大量死亡亦可。我們對自身的科研成就有太大的自信，忘記了有很多

事情，現代人根本無遇上，又或有新的事物演變出現，使我們未及反應、應付。



樹木生命力強！一千幾百年樹齡的「大樹」就在眼前。澳洲的「藍山」有科學家誤以為已絕

種的大樹生長。香江有很多巨大的榕樹，５０年、二╱三百年也有。花開花謝、開花結果、生生

不息。地震、火山爆發可怕！但新的生命重生！日本美極：因為長期有新的「活營養」自火山湧

出！有「破壞」、有「新生」！但這是地球的「周期」，亦正是我們必須面對的地球必然「周期

」。可惜不少不幸事件乃人自身不「配合」順應生命所需而引致的災難！狂吃「野味」也許是一

例子。「地球村」的生命力也「有限」。濫用資源，使自然界失衡，全球人口往一百億人發展，

引致氣候大變，失衡加速，資源未及補充，人類便最終自取滅亡了。

現代經濟發展近一百╱二百年不斷加速。目下大氣層衛星╱廢物已太多！由深海的鯨魚以至

大氣層都成為人類的「經濟」生物╱地區：日本不斷捕殺鯨魚，全球魚類日少，長江已須停止捕

魚至少十年，因為長江已無魚可捕！真的是中國人的悲歌。太多人、太大的資源需求：吃不飽？

「肉」不夠？不吃終也要食各種各類的野味嗎？不知道呢。今天有「特敏福」、抗生素甚而

ＤＮＡ科技、免疫療法及「無盡」的科研成果，但不代表真的「無敵」且可解決所有的宏觀疫情

天災。



人類自工業革命至今，五百╱六百年之間不斷有驚人的「成果」，使我們誤以為科研╱科技

無敵，所有問題都可以解決。可能科研有無限的功能，又有人工智能、超級電腦，但「地球村」

有甚多局限性：例如人「太多」，而與我們共存的物種極多，亦有其生存的必然性。地球的生命

「多樣性」失衡，花卉╱蜜蜂一旦不再存在：人類也可能最終消失！



人禍多的是，「Ｓｃｈｉｎｄｌｅｒ’ｓ Ｌｉｓｔ」真人真事也，而貝多芬一生為人類貢

獻美妙的音符，也為我們留下永久的美好回憶。人類「全球化」！人類以經濟╱文化╱科技連接

一起，但正因為文化有別，「能力」有別，資源有別及人希望「話事」：使人禍不停！戰禍不停

。中國人「獨愛」野味乎？語言又有別，人工智能翻譯根本不是萬能！因為不同文化、民族、地

區的語言必有「別」，且不可能有等同╱等價的「字眼」存在：即使英國英語也有別於美國英語

。中港台三地用詞用語也有分別；農曆年的文化、內容╱意義也大不同。膚色不同，也使美國黑

人╱白人長期存在矛盾。



毛主席４１次橫渡長江，其中有１７次在武漢下水！１９６６年７月１６日，毛主席於武漢

視察工作期間，最後一次下水暢游長江。事實上，武漢市自１９３４年以來已有舉辦國際渡江節

，１９９３改稱為「橫渡長江競賽」；今亦有３月１５日起跑，分多站。但以疫情現實看，今年

湖北省的大小活動，取消機會極大。此乃不幸，但面對前所未有的疫情，經濟損失再巨大，亦要

接受。



人類必面對順流╱逆流，而生命無常乃常見之事，聚集正能量說易行難；但總也須自強不息

，一起往前勇闖，香江面對內憂外患：筆者與各讀者共勉之！祝新春快樂，身體健康、心想事成

。《資深市場人士 黃溢華》

