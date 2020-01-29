《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８７２２﹒８５ 升 １８７﹒０５點╱０﹒６６％
標普５００ ３２７６﹒２４ 升 ３２﹒６１點╱１﹒０１％
納斯達克 ９２６９﹒６８ 升 １３０﹒３７點╱１．４３％
倫敦富時１００ ７４８０﹒６９ 升 ６８﹒６４點╱０﹒９３％
法蘭克福ＤＡＸ １３３２３﹒６９ 升 １１８﹒９２點╱０﹒９０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２５﹒８２ 升 ６２﹒８點╱１﹒０７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．１６，歐元兌美元１．１０２４
29/01/2020 07:46
《日出而作》道指周一急跌後反彈，油價止五連跌，港部分關口封閉
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８７２２﹒８５ 升 １８７﹒０５點╱０﹒６６％
標普５００ ３２７６﹒２４ 升 ３２﹒６１點╱１﹒０１％
納斯達克 ９２６９﹒６８ 升 １３０﹒３７點╱１．４３％
倫敦富時１００ ７４８０﹒６９ 升 ６８﹒６４點╱０﹒９３％
法蘭克福ＤＡＸ １３３２３﹒６９ 升 １１８﹒９２點╱０﹒９０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２５﹒８２ 升 ６２﹒８點╱１﹒０７％
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