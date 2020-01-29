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29/01/2020 07:46

《日出而作》道指周一急跌後反彈，油價止五連跌，港部分關口封閉

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　２８７２２﹒８５　　升　１８７﹒０５點╱０﹒６６％
　　　　　　　　標普５００　　　　３２７６﹒２４　　升　　３２﹒６１點╱１﹒０１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　９２６９﹒６８　　升　１３０﹒３７點╱１．４３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　７４８０﹒６９　　升　　６８﹒６４點╱０﹒９３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　１３３２３﹒６９　　升　１１８﹒９２點╱０﹒９０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　５９２５﹒８２　　升　　　６２﹒８點╱１﹒０７％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．１６，歐元兌美元１．１０２４

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