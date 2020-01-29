《華爾街內望》蘋果季績強勁，道指漲１８６點，美債息回升

《經濟通通訊社２９日專訊》近期受中國冠狀病毒疫情影響的個股反彈，美股周二

（２８日）反彈，當中道指漲１８６點。

道指漲１８６點或０﹒６５％，報２８７２２點。道指早前已連續五個日下跌，創自上年

８月初以來最長跌勢。標指漲３２點或１﹒０１％，報３２７６點。納指漲１３０點或

１﹒４３％，報９２６９點。

世界衛生組織總幹事表示，對中國遏制病毒爆發的能力有信心，但目前疫情已在中國造成

１０６人死亡，令部分企業暫停運營，並限制遊客旅行。

美國衛生與公眾服務部長表示，正考慮採取新措施，應對病毒爆發，包括限制中國遊客到訪

。

最新數據顯示，美國１月消費者信心升至五個月高位，幫助緩和外界對病毒疫情對經濟造成

衝擊的擔憂。

個股方面，雖然市場擔心ｉＰｈｏｎｅ生產受冠狀病毒干擾，但蘋果依然大漲２﹒８３％，

盤後第四季業績顯示表示勝預期，主要受ｉＰｈｏｎｅ銷售反彈帶動。

美國工業巨頭３Ｍ挫５﹒７３％，公司預測今年盈利將低於預期，主要因為中國需求疲軟，

拖累整體增長。藥企輝瑞挫５﹒１３％，公司季度利潤遜預期，將不再依靠股票回購推動增長。

辦公室文儀巨擘Ｘｅｒｏｘ跳漲４﹒９４％，公司依靠控制成本，季度利潤超預期。

十年期美債收益率曾低見１﹒５７％，創近上年１０月中以來最低，之後回升至

１﹒６５％。（ａｌ）

