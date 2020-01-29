【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２９日專訊》國泰君安國際（０１７８８）三股供一股，供股價每股
１﹒４５元，明天（３０日）除淨，供股權買賣日期為２月１２日至１９日，供股股份３月４日
起買賣。該股今日早市收１﹒３２元跌３﹒６５％。
上市公司每當供股集資，以至派息、送紅股或權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日
期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加
以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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國泰君安國際 三供一， ３０╱１ ３╱２－７╱２ ４╱３
（０１７８８） 供股價１﹒４５元
五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３
供股價２０仙
安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －
安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３
供股價１０仙
中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －
蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －
合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －
旭光 （０００６７） 四十合一 １７╱２ － －
領智金融（０８１６３） 一供四， １９╱２ ２１╱２－２７╱２ ２４╱３
供股價１１仙
中星控股（０００５５） 一供二， ２６╱２ ２８╱２－５╱３ １╱４
供股價２０仙
陽光油砂（０２０１２） 五十合一 ２６╱２ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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金沙中國有限公司（０１９２８） 第二次中期息９９仙 ３╱２
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