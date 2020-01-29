【企業盈警】ＤＣＢ（０８０４０）料首三季溢利及收益減５５％

《經濟通通訊社２９日專訊》ＤＣＢ控股（０８０４０）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止九個月錄得之溢利及全面收益總額將較２０１８年同期減少５５％左右。減少主
要由於毛利率由過往期間約１０﹒１％下降至本期間約６﹒６％，因承接若干項目溢利率較低及
若干項目於本期間成本超支所致；及本期收益比過往期間減少約２０﹒１％。
集團截至２０１９年１２月３１日止九個月業績公告料於下月刊發。（ｆｚ）
|國際動態29/01/2020
高比墜機亡 球迷籲NBA換標誌致敬
|生財有道24/01/2020
【送豬迎鼠】港股豬年走勢波動全年收跌40點 鼠年正月仍需整固
|生財有道24/01/2020
【送豬迎鼠】新經濟股專家看好小米 券商內險股較內銀股佳
|生財有道24/01/2020
【武漢肺炎】國泰港龍暫停往來武漢航班 直至2月29日止
|生財有道24/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：美團穿百元機會大
|FOCUS24/01/2020
【FOCUS】豬年收官暫困頓 金鼠年冀彎道超車
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰