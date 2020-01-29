【企業盈警】ＤＣＢ（０８０４０）料首三季溢利及收益減５５％

《經濟通通訊社２９日專訊》ＤＣＢ控股（０８０４０）公布，集團預期截至２０１９年

１２月３１日止九個月錄得之溢利及全面收益總額將較２０１８年同期減少５５％左右。減少主

要由於毛利率由過往期間約１０﹒１％下降至本期間約６﹒６％，因承接若干項目溢利率較低及

若干項目於本期間成本超支所致；及本期收益比過往期間減少約２０﹒１％。

集團截至２０１９年１２月３１日止九個月業績公告料於下月刊發。（ｆｚ）

