《專家之言－葉尚志》港股短期調整跌勢仍在，等候值博窗口打開

《專家之言》走勢上，港股仍處於調整行情，肺炎疫情的發展情況，依然是短期市況的主導

，恆指的反彈阻力仍見於２８５００點，在未能站回到這個點位以上之前，相信後市將繼續以向

下尋找支持為發展方向，而２８１００點可以看作為目前的好淡分水線。事實上，恆指從去年８

月低見２４９００點後，在過去的五個月呈現出反覆向上的運行狀態，並且形成了上升通道，而

通道底部支持目前在２６７００點水平。另一方面，如果以去年１２月開展的一波升浪來看，從

２５９９５點漲到２９１７５點的０﹒６１８倍回吐比率來算，２７２００點會是一個重要技術

支持位。



＊２７２００點是重要技術支持位＊



由於港股仍處短期調整行情，不排除有進一步下跌的空間，然而，港股處於環球配置的估值

漥地、內地經濟表現趨穩回穩、以及中美簽署了首階段的貿易協議，相信依然是支撐港股的基本

因素。綜合而言，我們對後市維持正面積極看法，但操作上可以先轉為觀望等待一下，如果恆指

進一步跌進２６７００點至２７２００點區域，估計將會是吸納值博窗口打開的時候，而領漲火

車頭如騰訊（００７００）、美團點評－Ｗ（０３６９０）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、

港交所（００３８８）以及中國平安（０２３１８）等等，強勢品種如５Ｇ設備半導體股的中興

通訊（００７６３）和中芯國際（００９８１）、以及物業管理股的保利物業（０６０４９）和

碧桂園服務（０６０９８）等等，依然是可以優先關注的股份。

《第一上海首席策略師 葉尚志》

